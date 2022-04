Un regard fixé sur un horizon plus lointain. C’est ce qu’on pourrait retenir du budget Freeland si l’on s’attardait uniquement à la promesse d’examen rapide de la politique de défense du gouvernement Trudeau. Cette mesure repose sur la notion d’être mieux préparé « à faire face à un monde plus dangereux ».

Il était temps, diront plusieurs. On a parfois l’impression à Ottawa que le Canada est toujours une guerre en retard. Cette lenteur à réagir pourrait très bien s’appliquer au-delà du contexte militaire, sur un autre champ de bataille.

Le gouvernement Trudeau est convaincu qu’il a fourni les ingrédients nécessaires dans son budget pour amener le Canada à affronter l’un des grands défis qui attendent le pays : la croissance économique à long terme.

Cela passe impérativement par la compétitivité et l’innovation, deux éléments où le pays n’arrive pas à reprendre le terrain perdu face à de nombreuses autres nations.

Pourquoi est-ce si important? Parce que plus le Canada est compétitif économiquement à l’échelle mondiale, plus il peut stimuler notre prospérité et, en théorie, accroître notre niveau de vie.

Or, de hauts dirigeants du milieu des affaires et du secteur financier expriment depuis plusieurs années leurs frustrations face aux tendances des libéraux à prendre des décisions en se souciant uniquement du court terme, à dépenser sans compter et à s'engager sporadiquement auprès des entreprises canadiennes.

Sur le plan politique, le gouvernement fait le pari que le signal envoyé avec ce budget offre la crédibilité nécessaire pour démontrer qu’il est attentif à la nécessité de stimuler cette croissance à long terme.

A-t-il réussi à calmer le jeu face aux pressions du monde de la finance et des affaires? Il est trop tôt pour tirer une conclusion.

Une feuille de route réclamée

Sauf que, pas plus tard qu’en début de semaine, le chef de la direction de la Banque Scotia exhortait Ottawa, comme certains autres dirigeants l’ont fait avant lui, à mettre sur pied une commission fédérale pour établir une feuille de route économique à long terme, une vraie stratégie.

Une sorte de commission MacDonald, qu'avait mise sur pied le gouvernement de Trudeau père, au début des années 80. À l'époque, le Canada était aux prises avec une inflation élevée, une croissance anémique et une montée du protectionnisme à l'étranger.

Brian Porter, de la Scotia, a rappelé que ces mêmes obstacles à l'expansion économique refont surface aujourd'hui et que le pays doit les affronter de manière agressive. Mais ceux qui réclament une feuille de route précise et justement agressive pourraient rester sur leur faim, face à l'approche à la pièce qui leur a plutôt été servie jeudi.

Si le mot innovation n'apparaît pas autant que le mot logement dans ce budget, il y revient tout de même 77 fois. Et à cet égard, le gouvernement Trudeau mise particulièrement sur deux piliers.

La création d’une nouvelle agence d’innovation et d’investissement qui aura droit à un milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir ses opérations initiales. Puis, le fonds de croissance du Canada, dont l’objectif sera d'attirer des milliards de dollars en capital privé pour transformer l’économie à grande vitesse et à grande échelle .

À grande vitesse? Comme plusieurs mesures annoncées dans ce budget, il faudra d’abord attendre la mise à jour économique et budgétaire de l’automne pour en connaître davantage sur ces nouveaux véhicules. En gros, le gouvernement libéral a encore besoin de consulter.

Il va de soi qu’avec ces piliers, Ottawa veut trouver de nouvelles façons de mettre en commun les capacités du secteur public, du secteur privé et des industries .

Les libéraux nous ont habitués depuis 2015 à la construction de ce genre de piliers. Mais l’histoire récente ne joue pas nécessairement en leur faveur.

Des outils qui accusent du retard

Prenez l’exemple de la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) qui devait accélérer les projets et stimuler la croissance. À pareille date l’an dernier, le directeur parlementaire du budget (DPB) concluait que la société d'État n’était toujours pas en voie d’atteindre ses objectifs.

Et que disait, quelques mois plus tôt, ce même directeur parlementaire du budget DPB au sujet des supergrappes d’innovation ? Les dépenses de ce programme avaient pris un tel retard que les objectifs de croissance d’emplois restaient incertains. Il s’agissait pourtant de la pièce maîtresse de la première stratégie d’innovation du gouvernement libéral.

Cela ne signifie pas que ces outils ne peuvent arriver à atteindre leurs cibles. Mais encore faut-il que ces nouveaux programmes, une fois lancés, soient efficaces rapidement et à l'abri d’une lourdeur administrative. Bref, que la machine bureaucratique puisse livrer.

Tout ça est un peu à l’image des ratés survenus hier matin lors de la distribution des documents du budget. Le genre d'événement anecdotique à partir duquel il pourrait être tentant de faire un parallèle. La séance de lecture virtuelle sous embargo à l’intention des médias à commencé avec près d’une heure de retard.

Le ministère des Finances s’est confondu en excuses : Veuillez accepter nos sincères excuses pour ce retard et la frustration qu’il a pu causer. Nous comprenons à quel point chaque minute compte pour votre travail le jour du dépôt du budget.

Au nom de la compétitivité, les libéraux misent sur l’innovation. Chaque semaine compte. Le Canada n’a plus les moyens de se permettre le moindre retard.