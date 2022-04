Toujours pas de train en gare de Carcross cet été

La société White Pass and Yukon Railway a annoncé qu'elle limitera son activité cet été encore. Elle a pris la décision de ne pas franchir la frontière et ne ralliera donc pas la Colombie-Britannique et le Yukon en 2022.

La société explique, dans un communiqué, que sa décision est liée au fait que les complications logistiques étaient trop importantes .

La Ville de Skagway estime qu’avec le retour des croisières, ce sont près de 1,2 million de passagers qui fouleront le sol de l'Alaska.

Parmi eux, certains s'offriront une excursion vers le Yukon, mais ne pourront pas le faire grâce au mythique chemin de fer. En revanche, le gouvernement du Yukon indique que ces derniers pourront venir au territoire, car plus que plusieurs sociétés proposeront ce service.

Jacqueline Taylor Rose, la responsable du marketing pour la White Pass explique que les conditions de passage de la frontière restaient une trop grande inconnue et compliquaient leur opération, d’autant plus que la société affirme faire face à un manque de main-d'œuvre.

En sachant que nous n’avions pas de garanties, ni l’assurance de pouvoir passer la frontière comme nous le faisions en 2019, la logistique de nos excursions ne pouvait pas se permettre d’encaisser le moindre retard alors que l’on travaillait sur la reprise de notre activité.

C’est triste quand le train ne vient pas en ville

Ne pas voir le train entrer en gare est un nouveau coup dur pour la petite ville de Carcross. Juste en face du quai de la gare, l’enseigne rose du Magasin général Matthew Watson est la première chose que les voyageurs découvrent en descendant des voitures.

Bonnie O’Connor et son mari Ron en sont les propriétaires. Je ne sais pas si je peux encore être choquée après ces deux dernières années, mais je ne m’y attendais pas , confie Bonnie O’Connor.

Pour elle, comme pour une grande partie de l’industrie touristique, 2022 marquait le retour à la normale. J’essaie de comprendre, je suis certaine qu’ils ont une bonne raison dit-elle. Même si elle est déçue, elle dit tout de suite que nouvelle ne changera pas ses plans et que le magasin ouvrira à nouveau ses portes.

« Si c’était arrivé il y a deux ans, avant que l’impensable arrive, nous serions à l’agonie en apprenant ça, mais maintenant, on a tous l’habitude de remonter nos manches et faire du mieux qu’on peut. » — Une citation de Bonnie O’Connor, copropriétaire du Matthew Watson General Store

Au-delà de sa propre entreprise, elle pense à toute la communauté, puisque la White Pass est l’un des plus importants employeurs de ce secteur qui dépend en partie de ce lien historique. Plus qu’une nécessité économique, c’est une partie de Carcross qui ne reprendra pas vie cette année encore.

Le Magasin général Matthew Watson de Carcross est une institution dans la petite ville. Photo : Radio-Canada / Philippe Moulier

La White Pass, c’est énorme à Carcross , confie-t-elle.

C’est une telle présence en ville, quand on entend le grondement du train qui entre en gare l’après-midi, tout le monde arrête ce qu’il fait, et regarde les gens monter et descendre. J’ai déjà vu des gens entrer acheter du maïs éclaté et s'asseoir sur le banc pour observer le spectacle.

La White Pass and Yukon Railway se veut rassurante et ajoute qu'elle espère pouvoir à nouveau rallier Carcross l’été suivant, en 2023.