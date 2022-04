Le budget Freeland cause des déceptions au Saguenay-Lac-Saint-Jean

La ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, a présenté son document en fin d'après-midi jeudi à la Chambre des communes.

Pas assez pour l'armée, déplore Richard Martel

Tout d’abord, la déception du député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, était présente sur le budget de la Défense nationale, malgré des investissements de 7,2 G$ sur cinq ans.

Selon le député de la circonscription où se trouve la base de Bagotville, le Canada est encore loin d'atteindre la cible des 2 % de son budget consacré aux dépenses militaires comme le demande l'OTAN.

On est déçus, surtout avec l’Ukraine, ce qui se passe là-bas, on est très sensibles à ça. Tout le monde s’attendait un petit peu à ce qu’il y ait plus d’argent. On aurait voulu au moins un plan pour se rendre à 2 %. Est-ce qu’on va l’atteindre le 2 %? L’an prochain, on ne sera même pas proche et dans deux ans on ne sera pas proche, puis là probablement que lorsque la guerre ne sera plus là, possiblement que ça ne dérangera plus le gouvernement et qu’il passera à autre chose , a critiqué le député.

Il a ajouté qu'il y a souvent des délais déraisonnables entre les intentions d'acheter de l'équipement militaire et la livraison de cet équipement sur le terrain.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a aussi annoncé une aide additionnelle de 500 M$ pour l’Ukraine avec une disponibilité de prêts pouvant atteindre 1 G$.

De façon plus large, Richard Martel en a aussi contre la gestion des finances des libéraux et leur propension au déficit.

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

De la provocation en santé, dit Mario Simard

Le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard, dénonce le budget libéral en particulier sur le dossier des transferts fédéraux en santé vers les provinces. Il s'agit d'une demande légitime, selon lui, alors qu'Ottawa n'offre rien de plus au Québec en plus de vouloir empiéter sur les champs de compétence des provinces.

Pour Mario Simard, il s’agit d’une véritable provocation.

Là, ce qu’on retrouve dans le budget, c’est non seulement pas de transferts, mais seulement des conditions. C’est donc des conditions sans transferts où le gouvernement fédéral, j’ai l’impression, qu’il souhaite narguer les provinces, nous dit: "Si vous voulez parler de santé, vous allez devoir nous faire la démonstration que vous êtes efficaces." C’est un champ de compétence qui ne relève même pas de lui. Je trouve ça assez insultant , a-t-il avoué.

Mario Simard, député de Jonquière et porte-parole du Bloc Québécois en matière de Ressources naturelles Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Du réchauffé pour L.A.S.T.U.S.E.

L’organisme L.A.S.T.U.S.E, qui défend les travailleurs sans emploi, est déçu de voir que le budget fédéral ne précise pas les intentions du gouvernement face à sa réforme de l’assurance-emploi.

Les employés de l’organisation ont écouté la diffusion du budget jeudi après-midi dans les locaux de l’organisme. France Simard, présidente du Mouvement action chômage Lac-Saint-Jean, était également présente.

Le coordonnateur de L.A.S.T.U.S.E, Sylvain Bergeron, déplore que le gouvernement n’en soit encore qu’à l’étape des consultations, qui ont débuté l’an dernier.

Très, très, très déçu. Tout ce qu’on a à l’intérieur c’est exactement ce qui était écrit dans la lettre de mandat de la ministre Freeland après les dernières élections, c’est qu’on va faire les consultations, puis après on va voir comment on va réformer la Loi sur l’assurance-emploi. Ça fait déjà au-dessus de 15 ans qu’on fait des consultations. Il serait peut-être temps que le gouvernement bouge, surtout que tout le monde, autant les employeurs que les travailleurs que les syndicats, on est tous d’accord qu’elle a besoin d’être réformée cette loi-là , a-t-il déploré.

Sylvain Bergeron, coordonnateur de LASTUSE du Saguenay Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Rien pour soutenir les aînés, dit la FADOQ

Le directeur général de la FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean et Ungava, Patrice St-Pierre, est déçu de voir qu'aucune mesure particulière ne vient soutenir financièrement les aînés aux prises avec une inflation galopante, malgré les promesses libérales.

C’est une clientèle qui actuellement souffre de beaucoup de situations qui ne sont pas très intéressantes et pour lesquelles on demandait une bonification de 500 $ par année pour les personnes de 65 ans et plus qui reçoivent le supplément de revenu garanti qui est de 750 $, qui était une promesse des libéraux et on n’a rien là-dessus , a-t-il débuté en entrevue lors de l’émission Place publique.

Il déplore aussi le manque de soutien aux proches aidants pour les aînés.

On a demandé un crédit d’impôt pour la prolongation de carrière, car on sait qu’actuellement, il y a beaucoup de personnes qui veulent retourner sur le marché de l’emploi, or si je retourne sur le marché de l’emploi, je vais être pénalisé au niveau de ma pension que je reçois du gouvernement , a-t-il ajouté.

Le directeur général de la FADOQ Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava, Patrice Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Du bon et du moins bon pour Loge m’entraide

Même s’il consacre 10 G$ en cinq ans à l’habitation, le budget fédéral laisse Loge m’entraide sur sa faim.

Il aurait été préférable que le gouvernement fédéral concentre ses ressources sur la construction de logements sociaux, sans but lucratif, qui est la seule façon de réaliser un grand nombre de logements locatifs vraiment abordables dans un contexte de crise du logement et où les personnes appauvries en sont les premières victimes ! , a souligné par voie de communiqué la coordonnatrice de l’organisme, Sonia Côté.

Par contre, Loge m’entraide salue la réaffectation de 500 M$ dans la création d’un programme de coopératives d’habitation ainsi que des prêts pouvant totaliser 1 G$. Toutefois, l’organisme attend de connaître les détails. Peut-être pourrons-nous trouver une contribution financière dans ce programme qui aidera la naissance de la Coopérative d’habitation La Solidarité , a espéré Sonia Côté.

Sonia Côté est la coordonnatrice de l'organisme Loge m'entraide. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

Avec des informations de Michel Gaudreau, Myriam Gauthier et Flavie Villeneuve