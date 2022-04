À quoi pourrait ressembler la saison des feux dans le Nord de l’Ontario?

On fait aussi de l’information en format collation.

Après une année 2021 record de feux de forêt qui ont mené à de nombreuses évacuations dans des communautés autochtones éloignées, 2022 commence de manière tranquille.

En date de jeudi, aucun feu n’avait encore été répertorié dans la région, alors qu’en 2021, avril avait été un mois actif pour les feux de forêt dans le Nord-Ouest de l'Ontario, avec deux incendies signalés dès le jour de l'ouverture de la saison.

La neige au sol, pas forcément un gage de sécurité

Ce qui est très différent cette année, c'est que dans la plupart des endroits, notamment dans le Nord-Ouest, nous commençons la saison avec beaucoup plus de neige au sol que l'année dernière à la même période , affirme Chris Marchand, agent d'information sur les incendies aux services d'incendie du ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.

Selon M. Marchand, la couverture neigeuse prolongée contribuera à ralentir le début de la saison des feux, mais tant que la neige n'aura pas fondu, on ne sait pas comment l'hiver influencera le paysage au printemps et en été.

Bien que l'épaisseur de la neige joue un rôle pour réguler l’humidité de la végétation, la quantité de pluie que nous avons reçue l'automne dernier et les conditions météorologiques une fois qu'une zone est déneigée sont également des facteurs importants pour déterminer la vulnérabilité d'une zone aux incendies de forêt , explique M. Marchand.

Un constat que partage Graham Saunders, expert en climatologie vivant à Thunder Bay.

Si je remonte à 1996, qui était une autre année très enneigée, on a commencé la saison avec beaucoup de neige au sol, et à la fin du mois de mai, nous avions une grave saison des feux rappelle-t-il, ajoutant que la pluie s’était faite rare après la fonte des neiges.

M. Saunders affirme que ces changements de conditions se produisent plus rapidement et plus radicalement à mesure que le climat change.

Des changements de paradigme en collecte des données

Les changements climatiques et les schémas météorologiques imprévisibles poussent également de plus en plus d'organismes à se pencher sur l'amélioration des techniques de collecte de données sur les feux de forêt.

Chelene Hanes, chercheuse au Service canadien des forêts à Sault Ste. Marie, explique que les modèles scientifiques qui servent de base au système d'évaluation des dangers des feux de forêt sont l'un des domaines qui sont en train d'être réorganisés.

Un hélicoptère relâche sa cargaison d'eau sur une forêt en feu. Photo : Twitter/Feux de forêt de l'Ontario

Bien que le système national fonctionne bien, et ce depuis des décennies, il n'est pas parfait , souligne-t-elle.

Mme Hanes ajoute que l’aggravation des incendies va mener les scientifiques à approfondir leur analyse des caractéristiques des saisons des feux afin de pouvoir mieux prévoir l'apparition des flammes.

Ces phénomènes, qui étaient ponctuels par le passé, sont de plus en plus fréquents. Nous essayons de créer davantage de données scientifiques à ce sujet parce que nous pensons qu'à l'avenir, nous devrons peut-être compter davantage sur ces données , poursuit-elle.

Selon Mme Hanes, on accorde désormais plus d'attention à la surveillance des conditions hivernales et, d'après les études réalisées, le Nord de l’Ontario peut s'attendre à davantage d'incendies ce printemps.