L’Estrie réagit au nouveau budget fédéral

Un régime dentaire pour les familles à bas revenu de 5,3 milliards de dollars sur cinq ans a notamment retenu l’attention.

Dans sa première année de lancement, le programme offrira des soins dentaires gratuits aux enfants de moins de 12 ans, puis s’étendra à toutes les personnes mineures, aux personnes en situation de handicap et à toutes les familles ayant un revenu combiné de moins 90 000 $ par année.

Selon le professeur en fiscalité à l’Université de Sherbrooke Luc Godbout, la moitié des ménages canadiens avec des enfants seront couverts par cette mesure.

Le président de l’ordre des dentistes du Québec Guy Lafrance applaudit cette nouvelle.

« On trouve que c’est une excellente nouvelle, car avant, on n’avait absolument rien, et là, on est rendu avec un régime de base qui va pouvoir aider les gens plus démunis dans notre société pour avoir accès au système de santé buccodentaire. » — Une citation de Guy Lafrance, président de l’ordre des dentistes du Québec

La santé buccodentaire, il faut bien dire que c’est directement lié à la santé globale d’un individu. Si on néglige nos dents qui se mettent à se détériorer et qu’on développe des abcès, à un moment donné, on va avoir des problèmes de santé liés à ça et il va falloir aller à l’urgence à l’hôpital et on va engorger le système hospitalier , rappelle-t-il.

Des mesures pour augmenter l’accessibilité au logement

Pour faciliter l’accès à la propriété, le gouvernement a également annoncé la création du compte épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) d’un maximum de 40 000 $

C’est le plus gros changement fiscal depuis la mise en place du CELI [compte d'épargne libre d'impôt] , souligne le professeur Luc Godbout.

Lors des dernières élections fédérales, les libéraux avaient décrit ça comme le meilleur des deux mondes. Ils avaient dit "on peut déduire nos cotisations comme le REER, mais on ne s’impose pas sur les retraits sur le CELI” , ajoute-t-il.

« C’est assez rare qu’on voie quelque chose qui est déductible au moment où on fait quelque chose, et qu’on ne s’impose jamais à la fin. » — Une citation de Luc Godbout, professeur en fiscalité à l’Université de Sherbrooke.

On dit première propriété, mais je fais une petite rectification. Au moment où vous ouvrez le compte, si vous n’avez pas eu de propriété dans l’année où vous ouvrez le compte et dans les quatre années précédentes [...] vous êtes admissible. Si vous avez eu un condo de 2000 à 2009 et que vous en n’avez pas eu depuis, vous êtes considéré admissible pour ce compte-là , précise-t-il.

Ça va commencer à s’appliquer à partir de 2023. C’est bon pour les jeunes couples qui n’ont pas eu la chance de faire une mise de fonds. Mais il faut comprendre que ça va profiter aux plus riches. Qui peut mettre le maximum dans son CELI, son REER et son CELIAPP? Ça commence à faire beaucoup pour un même individu, donc clairement, ça va profiter aux mieux nantis , remarque le professeur.

Pour faciliter l’accès à la propriété, le gouvernement a aussi annoncé une interdiction aux investisseurs étrangers d’acheter des propriétés au Canada pendant deux ans et un impôt obligatoire sur la revente précipitée de propriétés achetées à l’intérieur de 12 mois.

Déception chez l’Association des locataires de Sherbrooke

D'autres mesures annoncées jeudi incluent un paiement ponctuel de 500 $ pour soutenir ceux qui ont de la difficulté à trouver un logement abordable, ainsi que la construction d’au moins 6000 nouveaux logements abordables dans le pays. Pour le porte-parole de l’Association des locataires de Sherbrooke Mario Mercier, le nombre de logements abordables prévu par le fédéral est cependant insuffisant.

Nous, on pense qu’il faut avoir des mesures structurantes. Je regarde le gouvernement fédéral, malgré son alliance avec le Nouveau Parti démocratique NPD , ce qu’on constate, c’est qu’on reste toujours dans les mêmes ornières. Il y a un programme qui s’appelle la stratégie canadienne de logements, qui n’a pas vraiment d’impact sur le milieu, sur la construction. On annonce beaucoup de petits projets, mais il n’y a rien de vraiment structurant, car on s’appuie sur le marché privé , soupire-t-il.l

Malgré qu’il y a du logement social au Québec, la situation se détériore très vite. On voit les crises au premier juillet, mais aussi quelque chose de permanent qui grossit d’année en année [...] On ne voit pas dans le budget quelque chose d'ampleur pour pouvoir arrêter ce processus-là , déplore-t-il.