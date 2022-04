Rien ne se perd, tout se transforme avec le musicien Roger Fournier

Depuis l'âge de trois ans, Roger Fournier crée lui-même ses propres instruments. Il découvre que les objets du quotidien ont une sonorité en jouant avec une boîte de céréales. À cette boîte, il ajoute des élastiques et obtient un instrument à cordes.

« J’ai commencé avec une boîte de céréales avec des élastiques et je m’amusais à chanter et à jouer deux trois notes… c’est parti de là. » — Une citation de Roger Fournier, artiste et musicien

Depuis, le Franco-Manitobain a créé d'autres instruments qu'il adapte ensuite aux sons de la musique traditionnelle.

Autodidacte, Roger Fournier construit les instruments à l’oreille et c'est le son des matériaux qui l'inspire.

Il confie que presque tout à une résonance, un son. Ce sont des sons très différents des instruments classiques de musique. La contre-cuve a un son très fort, très bas. C’est rare que les instruments modernes puissent produire ces notes.

Un carton et un bâton de hockey donnent vie à une guitare tandis que des djembés naissent de vieux arbres abattus et de peaux de lapin qu’on a mangé . Roger Fournier joue également du handpan à partir d'une bonbonne de propane.

« J’ai aussi un canjo fabriqué à partir d’une boîte à café et d’un cadre de porte en bois d’acajou. Les clefs sont fabriquées à partir de boulons. Et la partie blanche est fabriquée avec un os de côtelette de porc. » — Une citation de Roger Fournier, artiste et musicien

Les instruments de musique de Roger Fournier fabriqués à partir de matériaux recyclés. Photo : Roger Fournier

Roger Fournier crée lui-même ses propres instruments pour plusieurs raisons. La première, c'est que cela lui donne un sentiment de complétude. Le fait de produire un instrument et ensuite de le jouer, cela a un sens pour moi, d’aller jusqu’au bout. C’est complet , explique le musicien.

De plus, l'aspect écologique est important pour lui. Ce sont des matériaux qui sont disponibles et je peux éviter qu'ils finissent au dépotoir.

Un exemple qui lui a été transmis par son père et son grand-père. Mon grand-père a vécu durant la Dépression, là où on ne jetait rien qui pourrait être utilisé. Il est devenu très créatif pour fabriquer [des choses] à partir d’éléments provenant de déchets. Mon père a fait pareil et il a réparé des voitures, et cela m’est resté , raconte Roger Fournier.

Roger Fournier en concert au Musée pour les droits de la personne

Roger Fournier donnera deux concerts au Musée pour les droits de la personne dans le cadre de la Nuit des idées.

Il chantera une quinzaine de pièces musicales car [s]on meilleur instrument est [s]a voix .

Il sera accompagné par son voisin et ami Éric Lemoine, qui jouera des instruments de musique recyclés.

Cette soirée est un grand plaisir pour l'ancien professeur qui a toujours essayé d’influencer les jeunes en enseignant les arts plastiques en utilisant des objets utilisés et en faisant du vermi-compostage à l'école .

Les chansons que Roger Fournier a choisi de chanter sont aussi collent au thème écologique de la soirée et sont riches de sens. J’ai choisi des chansons qui parlent de différents aspects de la vie comme le travail dans les mines de charbon, le mariage, la guerre, l’amour , précise-t-il.