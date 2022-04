Les dépenses informatiques d’UNI font un bond de 17 millions $

Les frais informatiques et de télécommunication d'UNI coopération financière ont fait un bond d'un peu plus de 17 millions de dollars au cours de la dernière année.

On fait aussi de l’information en format collation.

Ces dépenses informatiques et de télécommunication sont passées de 24,7 millions de dollars en 2020 à tout près de 42 millions de dollars l'an dernier.

Au chapitre des frais d'exploitation, aucun autre secteur n'a connu une telle hausse.

Robert Moreau, chef de la direction d'UNI Coopération financière. Photo : Radio-Canada

Une note dans le rapport annuel de 2021 apporte un peu d'éclairage, sans toutefois fournir d'indications précises.

Nos frais d’exploitation ont connu une augmentation d'environ 19,9 millions de dollars par rapport à l’exercice précédent qui provient principalement d’investissements importants dans certains projets stratégiques ainsi qu’en modernisation technologique , peut-on lire.

Les dirigeants d'UNI coopération financière refusent pour le moment d'accorder une entrevue pour expliquer comment les frais d'exploitation ont pu exploser de la sorte en une seule année.

Par respect pour nos membres, aucune entrevue ne sera offerte avant l’Assemblée générale annuelle , répond par courriel la directrice des communications, Ginette Hébert.

Des ententes discrètes

UNI coopération financière a des ententes avec Desjardins, au Québec, en ce qui a trait aux services informatiques. Les deux institutions partagent notamment la plateforme AccèsD.

L'entente principale a été conclue en 2015 et selon une porte-parole d'UNI, il n'y a pas de processus de renouvellement officiel , mais que cette entente et d'autres conclues avec Desjardins évoluent au fil du temps et des besoins spécifiques de notre organisation .

Une partie de l'édifice Martin-J.-Légère à Caraquet Photo : Radio-Canada / René Landry

Nous pouvons vous confirmer qu’UNI et Desjardins collaborent depuis plusieurs années et continueront à le faire dans l’avenir , peut-on lire.

Chez Desjardins, le porte-parole, Jean-Benoît Turcotti assure qu'il ne peut pas parler de cette entente ni indiquer sa date de fin.

L'assemblée générale annuelle des membres d'UNI coopération financière doit se tenir le 19 avril à Tracadie.