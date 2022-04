Une seule procédure de démolition amorcée malgré plusieurs édifices délabrés à Saguenay

On fait aussi de l’information en format collation.

Parmi les édifices problématiques se trouve une résidence de la rue Morin, à Chicoutimi, qui a été la proie des flammes l'an dernier. Huit mois plus tard, l'état du bâtiment et la présence de squatteurs inquiètent le voisinage.

Bien, c'est sûr que ça apporte une certaine clientèle un peu indésirable, d'avoir des squatteurs puis tout ça. S'il peut être démoli le plus rapidement possible... Puis de savoir ce qu'ils vont faire avec tout ça , a commenté Karel Potvin, propriétaire de deux logements et d'un salon de coiffure.

Sur la rue de la Fabrique à Jonquière

Près du Cégep de Jonquière, un des propriétaires d’un édifice à logements sur la rue de la Fabrique est accusé d'incendie criminel. Le bâtiment incendié en juin 2020 est bien placardé et rien ne bouge pour l'instant.

On l'oublie un petit peu, mais c'est sûr que ce serait plus beau visuellement, si soit il était réparé ou détruit , a souhaité William Marcoux, un résident du secteur.

C'est une perte d'emplacement. C'est un immeuble que personne n'utilise. Avec la crise du logement, ce serait plus simple d'avoir des appartements , a ajouté une autre résidente, Alexandra Lamoureux.

Le 3823 de la Fabrique à Jonquière a été incendié en juin 2020. Photo : Radio-Canada

Un long processus, selon la Ville

Du côté de Saguenay, il est avancé que le processus est très long avant de forcer la démolition d'un bâtiment.

Il faut la faire évaluer en premier. Après ça, nous, on va pouvoir donner des avis qu'on va la démolir. Ça peut prendre quatre à six mois, mais au moins, on peut entamer le processus , a expliqué le conseiller municipal du district 9, Michel Tremblay, à propos de la maison qui sera démolie sur la rue Comeau, dans le quartier Saint-Paul.

La toiture, les portes et les fenêtres ont été remplacées dans cet immeuble à logements de la rue Saint-Alexandre, à Jonquière, qui a été incendié en octobre 2020. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Il avait révélé mardi, lors de la séance du conseil, qu’un mandat a été accordé au service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre des procédures de démolition d'une résidence dans le quartier Saint-Paul.

Quand on parle de traîner en longueur, on parle de quelques années déjà. Si c'est vraiment problématique, bien à ce moment-là, c'est possible de le signaler soit en faisant une requête à la Ville directement ou auprès de votre élu , a expliqué Dominic Arseneau, porte-parole de Saguenay.

Dans le quartier Rivière-du-Moulin

C'est d'ailleurs ce qu'ont fait les voisins d’un édifice, situé sur la rue Perron dans le quartier Rivière-du-Moulin à Chicoutimi, qui a été incendié deux fois, en août 2020 et septembre 2021.

Le propriétaire avait fait barricader le bâtiment, mais le placardage qui a été fait n'était pas suffisant. Il y avait quand même des jeunes, certains squatteurs qui utilisaient le bâtiment , a révélé le conseiller municipal du secteur, Marc Bouchard.

Cet édifice sur la rue Perron à Chicoutimi a été incendié deux fois en deux ans. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Le propriétaire de l’édifice, Jean-Guy Caron, souhaite le démolir rapidement, mais il ne peut rien faire, dit-il, tant qu'il n'aura pas eu le feu vert de sa compagnie d'assurances.

C'est d'ailleurs lui qui avait vécu la même situation avec une maison de chambres de la rue Racine, démolie elle aussi trois ans après avoir été incendiée à deux reprises.

D'après un reportage de Gilles Munger