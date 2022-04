Les cas de COVID-19 continuent de s’additionner en Abitibi-Témiscamingue

La maladie a fait 11 décès supplémentaires en une semaine et il y a présentement 33 personnes hospitalisées avec la maladie, dont 2 aux soins intensifs.

Le virus met aussi le réseau de la santé sous pression, alors que 170 travailleurs sont absents en raison de la maladie.

Ce nombre affecte notre capacité à pouvoir réaliser l'offre de services, évidemment on y arrive avec des équipes très mobilisées, avec des ajustements au quotidien en fonction des nouvelles absences qui se présentent, mais mon message est vraiment de ne pas oublier que la pandémie n'est pas finie, qu'on est tout et chacun responsable de pouvoir poser des gestes pour limiter la transmission , affirme Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue.

Caroline Roy, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Des cas de réinfection

La Santé publique régionale rapporte aussi de plus en plus de cas de réinfection à la COVID-19. Des personnes qui contractent la maladie pour une deuxième fois en quelques mois.

Le directeur de la santé publique par intérim, le docteur Stéphane Trépanier, demande aux gens de limiter les rassemblements.