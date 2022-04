Voies de fait à Val-d’Or: la policière Stéphanie Dorval obtient l’absolution

On fait aussi de l’information en format collation.

La juge Anne-Marie Jacques, de la Cour du Québec, a rendu sa décision jeudi au palais de justice de Val-d’Or. L’absolution inconditionnelle signifie qu’elle n’aura pas de peine à purger ni de casier judiciaire, ce qui lui permettra de conserver son emploi de policière.

L’agente de la Sûreté du Québec avait été reconnue coupable de voies de fait en mars dernier. On lui reprochait d’avoir arraché le cellulaire des mains d’un homme qui filmait une intervention musclée survenue en septembre 2019, à Val-d’Or.

Me Claudia Carbonneau, du ministère public, réclamait une absolution conditionnelle à la réalisation de 40 heures de travaux communautaires, qui servirait mieux les fins de la justice, selon elle. Elle a évoqué les gestes et les circonstances de l’affaire pour appuyer sa position.

Je crois que c’est important qu’il y ait quand même une reconnaissance, et aussi, sans dire un aspect punitif, mais quand même un retour à la société dans le cas qui nous occupe , a-t-elle fait valoir.

La policière Stéphanie Dorval. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La juge Jacques s’est toutefois rangée à la suggestion de Me Nadine Touma, de la défense, en rappelant qu’il s’agissait d’un cas très particulier. Tout comme lors de son verdict, elle a reconnu que la réaction de Stéphanie Dorval lors des faits était excessive et injustifiée pour une policière, mais qu’elle était compréhensible dans les circonstances.