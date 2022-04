Budget Freeland : 46 000 immigrants de plus par année pour pourvoir des postes

L’économie canadienne a beau avoir récupéré 112 % des emplois perdus au début de la pandémie et afficher un taux de chômage de 5,5 % en février dernier, la pénurie de travailleurs constitue un frein important pour le développement du plein potentiel de l’économie canadienne.

Bien que le capital et les projets soient au rendez-vous, les entreprises n’ont tout simplement pas accès à la main-d’œuvre dont elles ont besoin au Canada, certaines doivent même réduire leur production et leurs heures d’ouverture faute de travailleurs.

Pour atténuer le problème, le gouvernement Trudeau se tourne vers une augmentation de l’immigration qui fera passer à 451 000 l’accueil du nombre de nouveaux résidents permanents chaque année au Canada d’ici 2024.

C’est 46 000 résidents permanents de plus que ce que le Canada a accueilli en 2021.

La majorité sera des travailleurs qualifiés qui contribueront grandement à remédier aux pénuries persistantes de main-d’œuvre , assure le gouvernement dans un communiqué de presse joint à son budget.

En plus des 2,1 milliards de dollars sur cinq ans et des 317,6 millions supplémentaires annoncés précédemment pour accélérer le traitement des demandes et l’installation des nouveaux résidents permanents au pays, Ottawa versera 385,7 millions de dollars sur cinq ans, et 86,5 millions de dollars par la suite à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à l’Agence des services frontaliers du Canada et au Service canadien du renseignement de sécurité, afin de faciliter l’entrée efficiente et rapide d’un nombre croissant de visiteurs, de travailleurs et d’étudiants .

La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, présentait son premier budget depuis la réélection des libéraux, en septembre 2021. Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Outre l’immigration, le gouvernement Trudeau mise beaucoup sur son nouveau programme national de garderie à 10 $ pour permettre aux parents de faire garder leurs enfants dans des installations de qualité à un prix abordable, ce qui devrait au bout du compte améliorer leur disponibilité pour se consacrer à un emploi.

En plus des 30 milliards sur cinq ans déjà consacrés au programme, la ministre Freeland ajoute aujourd’hui 625 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023-2024, pour la mise sur pied d’un fonds pour l’infrastructure d’apprentissage et de garde des jeunes enfants .

Cette enveloppe supplémentaire doit permettre aux provinces et territoires d’investir davantage dans les services de garde d’enfants, notamment en construisant de nouvelles installations.

Mobilité, formation et inclusion des travailleurs

Parmi les mesures plus ciblées contenues dans le budget, le gouvernement instaure dès cette année une déduction maximale de 4000 $ par année en frais de déplacement et de réinstallation temporaire pour les travailleurs de la construction et les apprentis appelés à travailler sur des chantiers éloignés ou dans d’autres provinces.

Plus de 84 millions de dollars sur quatre ans (soit le double des sommes déjà allouées) seront aussi consacrés à la formation en milieu syndical des travailleurs et des apprentis dans les métiers spécialisés de la construction ou de la fabrication, comme la charpenterie, l’électricité ou la chaudronnerie.

Une initiative qui devrait contribuer à la formation de 3500 apprentis par année au pays, affirme le gouvernement.

Estimant par ailleurs que les personnes handicapées ne devraient pas être exclues de la relance économique, Ottawa consacrera 272,6 millions de dollars sur cinq ans au Fonds d’intégration pour la mise en oeuvre d’une stratégie visant à augmenter la participation des personnes en situation de handicap au marché du travail.