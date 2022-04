Votre relation avec les salons du livre?

J'en ai vécu quelques-uns il y a quand même longtemps, sans être autrice. J'ai fréquenté les salons du livre avant d'avoir des enfants. J'y allais parfois quand j'étais à Montréal, mais j'avoue qu'avec de jeunes enfants, je me voyais peut-être moins me promener en poussette dans les allées du salon. C'est quand même assez foisonnant.

Mais là, c'est plus facile. Donc j'ai renoué cette année, mais peut-être aussi parce que je sortais un livre. Je trouve que c'est vraiment une belle occasion de se promener en famille, de voir tout ce qui se fait. Ça donne un portrait du bouillonnement de la culture littéraire actuelle. C'est sûr que ça va devenir un incontournable annuel pour toute la famille.

Le livre sur votre table de chevet actuellement?

Ça me fait rire parce que sur ma table de chevet, il y a une pile de livres en ce moment. J’ai tellement accusé de retard dans mes lectures! C'est sûr qu’avec deux jeunes enfants, on vient comme fatigué vite. Le soir, quand je les couche et que j’arrive dans ma chambre, des fois, je relis trois fois la même page. Mais je fais de grands efforts et j’aime tellement la lecture que je m’y replonge tout le temps.

Ma mère m'a offert Femme forêt qu'elle venait juste de terminer et qu’elle voulait absolument que je lise aussi. Je trouve que c'est bien que ce livre vienne de ma mère, c’est encore plus symbolique.

Je suis vraiment tombée sous le charme de l'écriture d'Anaïs [Barbeau-Lavalette]. J'avais déjà lu auparavant La femme qui fuit, puis ça m'avait vraiment bouleversée. J'y ai repensé tous les jours, pendant des semaines, des mois; ce livre-là m’accompagnait.

Même si c'était difficile, je crois qu'il y avait quand même du beau dans le livre. C'est exactement ce que je ressens avec Femme forêt.

Je trouve que ça me ressemble beaucoup parce que je suis de la même génération qu'Anaïs. J'ai des enfants, ça parle du lègue, des parents, des grands-parents, de ce que nous, on va donner à nos propres enfants. Donc ça me rejoint énormément. Je trouve ça magnifique déjà et je pense que j'ai juste 40 pages de lues.

Le livre qu’il faut absolument lire dans une vie et pourquoi?

J’ai hésité parce que je trouve que ça peut vraiment paraître cliché comme réponse. Mais en même temps, je me dis que s’il a été autant apprécié, c'est que le livre est quand même porteur d'un message universel qui touche d'autres personnes que moi.

C'est L'Alchimiste de Paolo Coelho. J'ai lu ce livre à l'adolescence. Je l'ai relu dans une période très difficile quand j'étais dans la vingtaine, juste avant de commencer à faire de la musique avec David pour Alfa Rococo. J'étais un peu perdu à ce moment-là, puis je l'ai relu il y a un an ou deux, car je voulais juste relire certains passages qui m'avaient touchée. Là, je me suis rendue compte que j'avais deux fois le même livre et que les passages qui étaient soulignés, ce n’étaient pas les mêmes dans chacun des livres! Quand je l'ai lu, c'est venu me chercher pour différentes raisons. Je trouve ça bien.

Je me souviens d’ailleurs d’une phrase qui disait que si ton rêve est clair, si tu veux vraiment accomplir quelque chose, tout l'univers conspire à réaliser ton rêve. C'est cette phrase qui m'est restée gravée dans la tête.

Le livre qui n’aurait pas dû être adapté au cinéma?

Je trouve cette question-là difficile. J’ai fouillé dans mes souvenirs, je vais me fier à mon pif et je vais y aller avec le livre Le parfum de Patrick Süskind, adapté au cinéma par le réalisateur Tom Tykwer. Bon, ce n'est pas un navet. C'est vraiment pas un échec total. Mais je me souviens que je n'avais pas trouvé que le personnage était aussi complexe que le Jean-Baptiste Grenouille dans le livre.

Pour mettre en contexte, j'avais lu Le parfum au secondaire. J'avais adoré ce livre-là, je l’avais dévoré. C'est l'histoire d'un jeune homme obsédé par la fabrication d'un parfum qui serait comme le parfum le plus pur au monde. Il est fasciné par les odeurs en général, il devient obsédé par les odeurs des jeunes femmes innocentes, puis il se met à commettre des crimes.

Moi, je trouve que c'est un livre qui sollicitait énormément l'imaginaire. On parle d'un univers olfactif. Dans mon souvenir, ce n'était pas vraiment bien transposé à l'écran.

Des gros plans de narines qui reniflent pour essayer de rendre quelque chose qu’on n'avait pas besoin d’imager dans le livre, je trouve que ça manquait un peu de subtilité!

Le mot que vous utilisez trop souvent?

Ce n'est pas un mot, c'est deux ou trois mots. C'est je t'aime . Je dis ça sans arrêt à mes enfants même que des fois ils me disent : On le sait, maman! Mais je me dis qu’on ne le dit jamais trop. Surtout par les temps qui courent, c’est ben correct comme ça.

Le livre jeunesse «Un hérisson dans le bedon». Photo : Édito/Justine Laberge-Vaugeois

À quel moment vous vient l’idée du titre pour un livre?

C'est drôle parce pour mon premier livre jeunesse, le titre a vraiment été le point de départ du projet.

Ma fille fait beaucoup d'anxiété et elle me disait qu’elle avait mal au ventre. Je ne sais même pas d’où c’est venu. C'est comme si le canal était ouvert à ce moment-là, cette idée-là est apparue. J'ai dit : C'est probablement ton petit hérisson dans ton ventre qui te cause du souci . J’ai dit qu’elle avait un hérisson dans le bedon. J’ai trouvé que c’était une bonne image et elle a accroché immédiatement.

Pour nos chansons, c'est souvent la même chose. C'est souvent le titre qui inspire tout le reste qui va suivre.

Qu’est-ce qui joue dans votre ipod/spotify/cassette/table tournante?

J'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup Hermanos Gutierrez. Ce sont deux frères nés d'une mère équatorienne et d'un père suisse, ce sont deux guitaristes. Ils puisent vraiment dans leurs racines latines pour s'inspirer. C'est vraiment riche en émotions et moi, ça vient me chercher.

J'aime tellement la guitare! Ce n'est pas pour rien que j’ai marié un guitariste! J'ai d'ailleurs écrit mes deux derniers livres pour enfants et sur leur musique.

J'ai aussi découvert Ramon Chicharron. Il habite au Québec depuis 15 ans maintenant. C’est un Québécois d'origine colombienne. Il y a une chanson qui vient de sortir de lui et j’ai accroché.

Je suis vraiment dans la musique latine. Ça fait du bien, je trouve, dans la morosité ambiante. C'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, qui me fait un peu oublier la grisaille du moment.

Elle sera en dédicace, ce samedi, de 11 h à 12 h, au kiosque 607.