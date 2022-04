Des bagues aux Broncos de Humboldt, l’hommage d’un Fransaskois

Jean-Yves Mailloux a remis un coffret contenant les bagues aux dirigeants de l'équipe lors de l’événement commémoratif du quatrième anniversaire de la tragédie, tenu mercredi à l’aréna Elgar-Petersen de Humboldt.

Par ce geste, Jean-Yves Mailloux entend immortaliser l'histoire des 16 personnes qui ont péri dans ce tragique accident, dont la physiothérapeute Dayna Brons, ainsi que des 13 personnes blessées.

Il souhaite que ces bagues commémoratives soient exposées dans la vitrine consacrée aux victimes et qu’elles y demeurent pour toujours.

« La première bague, ici, c’est pour les premiers répondants. Les plus grosses, pour les jeunes qui vont devenir adultes, et les plus petites représentent tous nos jeunes qu’on a perdus dans cette tragédie. Et puis, celle-là, ici, c’est pour la madame. »