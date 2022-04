Pour l’amour des abeilles, ne les tuez pas, demande un apiculteur

Alors que le temps se réchauffe et que les arbres sont en floraison, les abeilles seront plus nombreuses , explique Mohsen Molavi, un résident de Surrey, dans la région de Vancouver.

L’apiculteur amateur, qui élève des abeilles depuis quatre ans, explique que de nombreuses personnes ont peur des abeilles. En voyant un essaim d’abeilles, beaucoup paniquent. Ils ont surtout peur surtout de se faire piquer et, malheureusement, certaines appellent un exterminateur.

Des milliers d'abeilles forment l'essaim découvert chez un particulier. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

C’est après avoir aidé une voisine qui ne savait pas quoi faire avec un essaim d’abeilles trouvé dans sa cour arrière qu’il a eu l’idée d’offrir ses services gratuitement.

Avec sa tenue d'apiculteur et ses gants, Mohsen Molavi peut recueillir un essaim et l'ajouter aux abeilles qu'il possède déjà, à Surrey, où il a aussi des poules et un grand jardin avec des fleurs et des légumes.

Mohsen Molavi s’est donné pour mission de sauver le plus d’abeilles possible, car celles-ci font face à d’innombrables défis. Photo : Gracieuseté\Scott MacFarlane

« Si elles quittent leur ruche, en hiver, dans la région de Vancouver, elles ne vont pas survivre en raison des quantités importantes de précipitations que la région reçoit. Alors je suis fier de pouvoir sauver des essaims que je peux relocaliser dans plusieurs ruches. » — Une citation de Mohsen Molavi, apiculteur amateur

En plus des précipitations, l’apiculteur explique que les pesticides utilisés par certains dans leurs jardins et les températures extrêmes, comme le dôme de chaleur qu’a vécu la Colombie-Britannique durant l’été 2021, sont d’importants défis auxquels font face les abeilles.

Si la courbe d'apprentissage a été abrupte lorsqu’il s’est d’abord intéressé aux abeilles, il y a quatre ans, Mohsen Molavi affirme qu’il a maintenant appris énormément et veut partager ses connaissances avec le plus grand nombre de personnes possible.

Il ajoute en riant qu’il préfère ses abeilles à ses poules, car elles ne requièrent aucun nettoyage et produisent un miel au goût incomparable.