Offensive de Trois-Rivières contre la pénurie de main d’oeuvre en tourisme

Innovation et Développement économique IDE Trois-Rivières espère arriver à combler 97 postes. Ce sont dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et de l’évènementiel que les besoins sont les plus grands.

C’est rendu très très difficile de recruter des jeunes et tout simplement même des personnes pour travailler dans l’industrie touristique , admet Daniel Rioux, coordonnateur au tourisme pour IDE Trois-Rivières.

Avec un retour à la normale pour de nombreux événements cet été, le milieu touristique anticipe une saison effervescente et craint ne pas être en mesure de répondre aux besoins s’il n’arrive pas à recruter assez de travailleurs.

Si jamais, par exemple, l'hôtellerie était complète parce qu’on n’est pas capable d’avoir assez de chambres qui sont propres à chaque jour pour accueillir des touristes, c’est la capacité d’accueil de toute la ville qui va payer pour. Donc il va y avoir moins de gens qui vont être de l’extérieur pour visiter nos attraits, nos restaurants, etc. , affirme Daniel Rioux.

Un appel aux jeunes

Une campagne visant notamment leurs jeunes sera donc déployée dans les prochaines semaines à la radio et sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à postuler.

Selon Martin Bilodeau, fondateur du restaurant Le Buck situé au centre-ville, le fait d’avoir un cégep et une université à Trois-Rivières offre de belles opportunités de recrutement pour le tourisme.

C’est des emplois où on est capable d’avoir une belle conciliation travail-études et dans la longévité aussi de l’emploi, explique-t-il. On peut postuler, je pense dans les hôtels, autant en restauration qu’en tourisme et faire des années avec le même employeur .

Bien que la campagne vise à combler des postes en prévision de la saison estivale, Innovation et développement économique IDE Trois-Rivières rappelle que le tourisme à besoin de travailleurs tout au long de l’année.

La SADC de Shawinigan a développé une nouvelle conférence pour les jeunes de la ville. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

Inciter les jeunes à rester à Shawinigan

La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de Shawinigan lancait elle aussi une offensive visant les jeunes jeudi.

Une nouvelle conférence intitulée Ta place à Shawi et destinée aux élèves de quatrième secondaire a été élaborée afin de les inciter à imaginer leur avenir à Shawinigan.

En fait, ce qu'on veut, c’est changer la perception des jeunes par rapport à l’emploi à Shawinigan. C’est sûr que, malheureusement, ils ont encore la perception qu’il n’y a pas d’emplois parce qu’ils ont entendu beaucoup parler des entreprises qui ont fermé, tout ça , précise Sylvie Lavergne, directrice du développement et des communications à la Société d'aide au développement des collectivités SADC de Shawinigan.

Une série de vidéos détaillant certains des emplois disponibles à Shawinigan sera présentée aux élèves dans l’objectif de leur montrer qu’ils n’ont pas besoin de s’exiler dans les grands centres afin d’avoir un emploi qui leur plaît.

Entre 2012 et 2020, la conférence Découvre ta place avait rejoint plus de 3400 jeunes de la municipalité.

Avec les informations de Anne-Merline Eugène et Charles-Antoine Boulanger