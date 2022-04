Deux policiers de Toronto accusés d’indiscipline relativement à la mort d’un étudiant

À Toronto, deux policiers risquent d'être sanctionnés à l'issue de leur procès devant un tribunal disciplinaire de leur employeur relativement à la mort d'un étudiant il y a un an à Brampton. Le vol allégué d'une montre apparemment contrefaite en vente sur Kijiji serait à l'origine de la poursuite policière, selon des documents dont Radio-Canada a obtenu copie.

On fait aussi de l’information en format collation.

Chadd Facey, qui étudiait en psychologie, était plus connu dans la région torontoise comme artiste hip-hop sous le pseudonyme DPA Face.

À en croire des documents judiciaires, il est mort à la suite d'un malaise dans des circonstances mystérieuses le 26 avril 2021 à l'Hôpital Civic de Brampton après avoir été confronté plus tôt dans la journée par deux policiers, qui n'étaient pas en service.

Radio-Canada a reçu du Service de police de Toronto les documents que le Toronto Star avait déjà obtenus en exclusivité. Chadd Facey n'y est toutefois nommé nulle part, mais le quotidien indique avoir confirmé son identité.

On ignore en revanche si les agissements des agents Gurmakh Benning et Calvin Au ont eu quelque impact que ce soit sur la mort du jeune homme de 19 ans.

L’Unité des enquêtes spéciales est un organisme civil qui enquête sur les agissements de policiers, en service ou non, lorsqu'un Ontarien est blessé, tué ou lorsqu'il succombe à un malaise à la suite d'une confrontation avec la police. Photo : Unité des Enquêtes Spéciales

L'Unité des enquêtes spéciales (UES) a ouvert une enquête sur cette affaire, qui présente quelques similitudes avec l'affaire Dafonte Miller à Whitby en 2016.

Aucune accusation criminelle n'a toutefois été déposée contre les agents Benning et Au. Les documents montrent que l'Unité des enquêtes spéciales UES n'a toutefois été notifiée que quatre mois plus tard.

Les deux policiers sont pour l'heure accusés d'inconduite professionnelle à la suite d'une enquête interne pour avoir notamment failli à leur devoir de documenter la confrontation avec le jeune homme et de la rapporter à leurs supérieurs.

Benning et Au font face chacun à six accusations, dont celles de négligence, d'insubordination et de conduite déshonorante, en vertu de la Loi provinciale sur les services de police.

Les agents Au et Benning ont été suspendus avec salaire en attendant la fin des procédures déposées contre eux. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Aucune des allégations n'a toutefois été prouvée devant une cour de justice ou un tribunal disciplinaire.

Benning et Au ont déjà comparu une première fois séparément devant le tribunal de la police de Toronto les 22 et 29 mars 2022.

Les documents soulignent que l'action des deux accusés a été mise au jour par hasard au cours d'une enquête d'un autre service de police.

On y apprend par exemple que l'agent Benning aurait appelé le 911, mais sans se nommer, au sujet d' une transaction concernant une montre Apple qui a mal tourné sur Kijiji .

La police de Toronto a appris les agissements allégués de ses deux agents par la Police régionale de Peel, qui enquêtait sur la mort de Chadd Facey. Photo : Radio-Canada

Toujours selon les documents, l'agent Benning se serait rendu à Brampton pour acheter ladite montre après l'avoir vue en vente sur Kijiji.

L'agent Au aurait décidé de l'accompagner près de l'intersection du sentier Bellechasse et de l'autoroute 50.

Les deux policiers auraient alors pris en chasse le vendeur après avoir réalisé que la montre était en fait une copie.

En rattrapant Chadd Facey, l'agent Benning lui aurait demandé de ravoir son argent. Devant son refus, Au est alors descendu de la voiture et a poursuivi le jeune à pied avant de le plaquer contre le sol.

La confrontation physique se serait abruptement interrompu lorsqu'un passant est intervenu sur les lieux. Les deux agents auraient alors pris la fuite en laissant Chadd Facey seul sur le terrain.

Des amis du jeune homme auraient ensuite remarqué qu'il ne se sentait pas bien et auraient appelé des ambulanciers. L'étudiant a été transporté à l'hôpital, où il est décédé quelques heures plus tard.

L'Hôpital Civic de Brampton, où est décédée Chadd Facey pour une raison encore indéterminée. Photo : Radio-Canada

L'Hôpital Civic de Brampton a appelé la police régionale de Peel au moment du décès de Chadd Facey, laquelle a aussitôt ouvert une enquête. Les enquêteurs ont découvert dans le téléphone cellulaire de l'étudiant le numéro de l'agent Benning.

Les documents précisent que les agents Au et Benning auraient participé à l'enquête policière de leurs confrères, mais qu'ils n'auraient pas averti leur employeur non plus à ce sujet.

Il n'y est enfin pas mentionné que l'agent Benning ait pu récupérer son argent lors de la confrontation, mais il aurait toujours été en possession de la montre Apple, puisque la poursuite l'accuse d'avoir omis de traiter le bijou comme une pièce à conviction.