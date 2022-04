L’industrie de la mode invitée à adopter une approche inclusive en matière de taille

Claire Theaker-Brown a décidé de créer des vêtements confortables pour les personnes de toutes les tailles avec des ceintures extensibles et adaptées à différentes corpulences.

« Je voulais créer une ceinture [...] confortable et agréable pour tous les membres de ma famille. » — Une citation de Claire Theaker-Brown, fondatrice d'Unbelts

Des marques comme Adidas et Old Navy proposent déjà des tailles plus grandes et plus inclusives, mais, selon Claire Theaker-Brown, le défi est de réussir à adapter des pièces tout en restant fidèle au design original.

Par exemple, une ceinture conçue pour une taille plus grande ne peut pas fonctionner pour les personnes plus petites.

Claire Theaker-Brown raconte que, comme aucune création ne fonctionne pour tout le monde, son entreprise a créé deux tailles différentes de ceintures.

Des modèles désuets

Selon la professeure agrégée, du département d'écologie humaine de l'Université de l'Alberta Anne Bissonnette, il y a une certaine stigmatisation des tailles corporelles plus grandes. De nombreux fabricants s'appuient sur des mesures déterminées à la fin des années 1930.

Quand j'étais à l'école de mode, on nous disait de créer les vêtements à partir d'une taille 8, puis d'ajouter une mesure spécifique qui était égale chaque fois qu'on change de taille , explique-t-elle.

Anne Bissonnette reconnaît cependant que les corps changent au fil de l’histoire et en fonction des circonstances de la vie.

Par conséquent, elle suggère à l’industrie de la mode de recourir aux nouvelles technologies, comme des balayages corporels en 3D, qui peuvent les aider à fabriquer des vêtements mieux ajustés.

[L'inclusion de la taille] n'est pas une niche, c'est la réalité : ce sont de vraies personnes avec de vrais corps , conclut Claire Theaker-Brown, d'Unbelts.

Avec les informations de Gabriela Panza-Beltrandi