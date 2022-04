Au Manitoba, une mine adopte une nouvelle façon de surveiller les composés de soufre

On fait aussi de l’information en format collation.

Le projet a été mené par la chercheuse de l’Université de Toronto Lesley Warren, qui est directrice du Lassonde Institute of Mining et titulaire de la chaire Claudette Mackay-Lassonde en génie minier au département de génie civil et minier de l’Université de Toronto.

Lesley Warren explique que cette nouvelle technique permet de s’attaquer à un problème de longue date de l’industrie minière : le traitement des eaux usées produites par l'exploitation des mines.

Le cuivre et le zinc extraits de la mine de Flin Flon se trouvent dans des minéraux sulfurés. Après l’extraction, des composés de soufre restent présents dans les eaux usées.

Il y a un risque, lorsqu’ils sont exposés à l’oxygène et en présence de bactéries, que ces composés créent de l’acidité. […] Ils peuvent consommer de l’oxygène et causer de la toxicité et de la contamination , explique Lesley Warren.

L’acidité et un manque d’oxygène dans l’eau peuvent avoir des conséquences sur des organismes tels que le zooplancton ou des poissons, précise-t-elle.

Il s’agit d’un problème auquel l’industrie minière fait face depuis longtemps .

Une technique plus efficace et moins chère

Avant l’adoption de la nouvelle technique proposée par l’équipe de Lesley Warren, les mines surveillaient la présence de composés de soufre en envoyant des échantillons d’eaux usées dans un laboratoire.

Ces échantillons faisaient ensuite l’objet d’analyses pour déterminer la quantité de composés de soufre présents. Ce n’est pas instantané. Bien souvent, cela prend un mois ou plus, et cela dépasse la fenêtre pour signaler des augmentations , poursuit la chercheuse.

Lesley Warren est la directrice du Lassonde Institute of Mining et titulaire de la chaire Claudette Mackay-Lassonde en génie minier au département de génie civil et minier de l’Université de Toronto. Photo : Lesley Warren

Le deuxième aspect, qui est plus important, c’est que nous avons démontré que les méthodes disponibles avant la nôtre ne capturent pas tout le risque présenté par les composés de soufre. Elles sous-estiment le risque de ce soufre , souligne-t-elle.

La nouvelle technique de surveillance permet de prendre en compte chaque atome de soufre qui pourrait potentiellement être l’un de ceux qui réduisent l’oxygène en diminuant l’acidité. Elle tient pour acquis que chaque atome est réactif , indique la chercheuse.

Nous allons mesurer tout le soufre dans le système, plutôt que de présumer que c’est seulement un ou deux de ces composés [qui posent un risque] , résume-t-elle.

Cette nouvelle technique offre donc une meilleure protection pour l’environnement, ajoute Lesley Warren, et elle coûte moins cher.

Au lieu d'envoyer des échantillons dans un laboratoire, le risque présenté par le soufre peut être calculé grâce à des données que les mines récoltent déjà dans le cadre de la surveillance de leur exploitation.

Une première mondiale

Lesley Warren qualifie cette nouvelle méthode, et sa mise en œuvre, de première mondiale . Ses détails ont été publiés dans un article évalué par des pairs en juin 2020 dans la revue scientifique Mine Water and Environment. Cela signifie que n’importe quelle mine peut l’adopter, souligne Mme Warren.

C’est moins cher, c’est plus prudent en ce qui concerne le risque. Cela permet de cocher toutes les cases [pour l’industrie] et je crois que cela montre le pouvoir de réunir recherches et science pour aider une industrie à s’améliorer , affirme-t-elle.

La mine de Flin Flon, située à cheval sur la frontière du Manitoba et de la Saskatchewan, a été sélectionnée en raison de l’enthousiasme de sa direction et parce que le lieu fait l’objet d’activités minières depuis près de 100 ans.

Cette dernière a dû prendre contact avec l’organe de réglementation de l’industrie minière en Saskatchewan pour obtenir l’autorisation de mettre en vigueur cette nouvelle méthode, parce que les bassins de résidus de la mine de Flin Flon se trouvent dans cette province.

La gestionnaire de l’environnement et des systèmes de Hudbay Minerals, Shirley Neault, a passé l'essentiel de sa carrière à Flin Flon. Elle explique qu’il est rapidement devenu apparent que l’équipe de Mme Warren s’engageait à ce que sa recherche soit utile .

La méthode des chercheurs permet à Hudbay de mieux gérer les risques et de mieux réagir pour réduire ou minimiser ce risque, ainsi que d’explorer diverses méthodes de traitement des eaux usées.

Mme Neault estime qu’il était souhaitable d’être proactif et d’adopter cette méthode plus prudente pour la mine de Flin Flon, même si celle-ci doit cesser ses activités cette année.

La mine sera mise en état d'entretien et de maintenance, afin qu’elle puisse être remise en activité si une nouvelle ressource est découverte dans le secteur.