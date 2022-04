La police a été appelée mercredi vers midi au sujet d'une altercation impliquant des élèves et d'autres jeunes qui ne fréquentent pas l'école située aux abords de Hamilton, selon l'agent Indy Bharaj.

Tout a commencé par une dispute entre deux groupes plus tôt dans la journée, qui s'est ensuite calmée, a précisé M. Bharaj. Puis, vers midi, trois élèves ont été abordés dans l'atrium par un groupe de six à huit personnes – dont deux n'étaient pas des élèves de l'école.

Il y a eu des allégations selon lesquelles un couteau a été vu pendant l'altercation, bien que la police n'ait aucune preuve pour soutenir ces allégations , a déclaré le porte-parole de la police.

Aucune personne impliquée n'a souffert de blessures nécessitant des soins médicaux et aucune accusation n'a été portée à la suite de l'incident.

Une violente altercation entre élèves a été filmée, mercredi, avant d'être diffusée sur les réseaux sociaux. Photo : École secondaire Saltfleet / Twitter

Les agresseurs se sont enfuis avant l'arrivée des policiers, a indiqué Indy Bharaj. La police a pu identifier la plupart des parties impliquées et a été en contact avec certains de leurs parents, a-t-il précisé.

Nous n'avons aucune raison à l'heure actuelle de considérer cet incident violent comme un acte d'intimidation, a déclaré M. Bharaj. Je suis sûr qu'il y aura des ramifications du côté de l'école et de la police [...] si cela se termine par des suspensions ou des expulsions ou quoi que ce soit d'autre.

Vidéo en ligne

L'une des mères d'élèves raconte que son fils a été frappé au visage et que son front était gonflé par la suite.

Il était assis, penché sur son téléphone, quand ils ont commencé à frapper d'autres personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec cela , raconte-t-elle.

Peu après la bagarre, son fils lui a envoyé des photos et un texto où il a écrit qu' un gamin a essayé de [le] poignarder .

Cette mère raconte ensuite avoir essayé frénétiquement d'appeler l'école et son fils, en vain. Quand elle a ensuite vu une vidéo de l'altercation sur les réseaux sociaux, sa réaction a été viscérale: J'ai littéralement eu mal au cœur , confie-t-elle.

Elle n'a pas autorisé son fils à retourner à l'école jeudi et dénonce l'inaction du Conseil scolaire public anglais Hamilton-Wentworth (Conseil scolaire public anglais Hamilton-Wentworth HWDSB ) pour assurer la sécurité des élèves.

Ils ne s'occupent de rien, déplore la mère d'élève. Il est clair qu'ils ne se soucient pas de la sécurité parce qu'ils ont autorisé le retour d'enfants qui [...] mettent en danger la sécurité de tout le monde.

Rappel d'un triste épisode

Shari-Ann Selvey, dont le fils Devan a été mortellement poignardé devant son école secondaire de Hamilton en 2019, a également vu la vidéo de Saltfleet sur les médias sociaux.

C'est absolument fou et ridicule que cela se produise encore et qu'aucun adulte n'intervienne avant que cela n'arrive au point d'une bagarre totale , a-t-elle déclaré au réseau CBC.

La mère de Devan, Shari-Ann Bracci-Selvey, a raconté avoir tenté pendant un mois de résoudre la situation concernant son fils victime d'intimidation avec la direction de l'école. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Une analyse effectuée par CBC à la suite de la mort de Devan a révélé des incohérences dans la façon dont le Conseil scolaire public anglais Hamilton-Wentworth HWDSB contrôle la violence dans son enceinte.

Elle a révélé que le conseil scolaire, comme beaucoup d'autres en Ontario, a omis à plusieurs reprises de communiquer au ministère de l'Éducation des chiffres exacts sur la violence.

Ces problèmes n'ont en aucune façon affecté la façon dont les écoles répondent aux incidents violents, a déclaré le conseil scolaire en 2019.

Nous sommes en train d'examiner cet incident et nous voulons que vous sachiez que la sécurité des élèves et du personnel est de la plus haute importance , a écrit le directeur de Saltfleet, Glenn Cook, en assurant que l'école reste un lieu sûr pour l'apprentissage des élèves et le travail du personnel .

Il encourage néanmoins les élèves et les familles qui seraient anxieux ou bouleversés par l'incident à se tourner vers le personnel scolaire pour obtenir de l'aide.