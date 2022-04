La Galerie 5 rouvre ses portes avec une exposition consacrée à Jérémie Giles

Âgé de 95 ans, le peintre et sculpteur présente un regard sur une carrière extraordinaire dans l’exposition nommée Point-95. Elle est présentée jusqu’au 30 avril à la galerie située sur la rue Saint-Dominique.

Je crois que Point-95 était planifié pour faire un point de repère. La prochaine va probablement être Point-99, on verra où cela va se tenir. La démarche est née du fait que je pensais récupérer ce qu'il me restait à l'atelier des expositions précédentes. Et il y a aussi une démarche plus récente celle-ci, qui va probablement continuer ma carrière de peintre , a-t-il raconté en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'artiste, à qui l'on doit plus d'une trentaine de bronzes, a décidé cette année d'abandonner la pratique de la sculpture.

J'en ai fait pas mal beaucoup. La dernière, c'est Mgr Labrie qui est à Hauterive, qui va être inauguré cette année. Il y a aussi Brian Mulroney. Et parmi les autres bronzes que j'ai faits, il y en a un dont je suis très fier, c'est celui de Tessouat, le chef algonquin de la nation Kichesipirini, installé au Musée canadien de l’histoire à Gatineau. Ça rend hommage aux premiers peuples, d'abord. Et ça me fait beaucoup plaisir , a-t-il énuméré.

L'exposition Point-95 montre l'éventail des talents de Jérémie Giles. Photo : Radio-Canada / Julie Larouche

Les projets ne manquent pas pour ce grand homme du milieu culturel saguenéen.

Le monde est beau. Moi, j'aime le monde. Je dois dire que mon plaisir c'est de voir la jeunesse active. Comme j'ai dit souvent, et je le répète encore, lorsque j'étais jeune, j'aimais ça m'associer à des gens plus âgés pour en apprendre. Mais maintenant j'en apprends beaucoup de gens plus jeunes que moi , a-t-il reconnu.

Il est possible de rencontrer l'artiste sur place les lundis, mardis et mercredis en après-midi.

À l'automne 2020, Jérémie Giles avait présenté au même endroit une exposition-bénéfice au profit de la Maison de soins palliatifs du Saguenay.

D'après un reportage de Julie Larouche