Des étudiants de l’Université Sainte-Anne incertains du sort de leur session

L’impasse persiste dans le conflit de travail qui oppose l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse et l’Association des professeurs, professeures et bibliothécaires de l’institution postsecondaire. Les étudiants, quant à eux, ne savent pas ce qu’il adviendra de leur semestre universitaire, qui doit normalement se terminer dans deux semaines.

Les grévistes sont toujours sur la ligne de piquetage depuis le déclenchement de la grève le 3 mars.

Les principaux points en litige sont les salaires, les relations de travail, la création de postes permanents et la charge de travail.

À l’approche de la fin de session universitaire, les étudiants sont laissés dans le noir, selon eux.

Moi, personnellement, j'ai peur qu'on ne va pas recevoir nos crédits et qu'on va perdre notre semestre. Ça m'inquiète pas mal , dit Cailey Wood, étudiante en arts et éducation.

Une autre étudiante, Marie-Josée LeBlanc, s’inquiète aussi pour son parcours universitaire.

Pas juste perdre le semestre , dit-elle. Je planifiais d'appliquer en physio cet été pour septembre 2023 et si on n’a pas nos crédits, on ne peut pas faire ça. Il va falloir que je prenne une autre année à Sainte-Anne pour avoir mon baccalauréat.

« On a payé pour nos études, et on ne sait même pas si on va les avoir. C'est vraiment déprimant, et c'est de l'anxiété qu'on ne devrait pas passer à travers. » — Une citation de Marie-Josée LeBlanc, étudiante en sciences

Les étudiants doivent aussi prévoir leur emploi d’été. Le fait de ne pas savoir si les cours reprendront, repoussant la date de la fin de la session, complique les choses.

Oui, c'est stressant aussi pour les étudiants , souligne SydneyAllen. Elle dit vivre dans l'incertitude, car elle a trouvé un emploi qui doit commencer la troisième semaine d'avril.

Enfin, les étudiants internationaux paient davantage pour les cours universitaires.

L'Université Sainte-Anne, à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse, le 15 mars 2022. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Pas de remboursement, dit l'Université

C’est d’ailleurs ce manque d’information qui frustre le plus les étudiants de l’Université Sainte-Anne.

La direction de l’Université Sainte-Anne affirme qu’il n’y aura pas de remboursement.

Selon elle, le trimestre ne sera pas perdu, ajoutant qu’une grève n’a jamais entraîné l’annulation d’un trimestre au Canada.

Cependant, il est difficile de dire si la session sera prolongée, car cela dépend de la durée de la grève, selon l’université.

D’après un reportage de Paul Légère