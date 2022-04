Jordan Pierre-Gilles, le futur est maintenant

C’est fort d’une expérience en or aux Jeux olympiques de Pékin que Jordan Pierre-Gilles participera à ses deuxièmes Championnats du monde cette fin de semaine, à l’aréna Maurice-Richard, de Montréal.

L’athlète de 23 ans compte profiter de chaque instant, lui qui aura la chance de patiner devant sa famille et ses amis pour la première fois depuis belle lurette. Qui plus est, il participera à des épreuves individuelles pour la première fois de sa carrière aux mondiaux.

Je suis en excellente forme et je me sens super bien pour les courses individuelles. Je pense que si je fais bien les choses, il n’y a pas de doute que je peux obtenir de très bons résultats , a-t-il lancé d’entrée de jeu.

Je veux également apprécier chaque instant. Je ne sais pas si je vais avoir la chance de revivre d’autres Championnats du monde à Montréal plus tard dans ma carrière donc je veux tout laisser à chaque présence sur la glace , a-t-il ajouté.

Accompagné tout au long de la saison par des patineurs vedettes comme Charles Hamelin, Steven Dubois, Pascal Dion et Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles a beaucoup appris au cours de la saison. Il est persuadé que ses coéquipiers ont été indispensables dans son apprentissage et dans sa progression.

L’équipe est extrêmement compétitive et complète, c’est certain que ça aide à bien se développer. Je suis très reconnaissant de faire partie d’une aussi belle équipe, autant les athlètes que le personnel d’entraîneurs. Tout le monde veut le meilleur pour les autres et c’est une des raisons de notre succès.

J’ai déjà de bons résultats, mais le plus important est que je progresse encore. J’ai fait énormément d’efforts pour me rendre au niveau où je suis. Je continue de travailler fort tous les jours et je n’ai pas l’intention de m’arrêter.

Une dernière course pour Charles

En plus des courses individuelles, Jordan Pierre-Gilles participera au relais masculin, épreuve où les Canadiens ont remporté une médaille d’or aux Jeux de Pékin. L’objectif est simple, conclure la saison avec une autre médaille d’or autour du cou.

Je pense qu’on a ce qu’il faut pour y arriver. Les entraînements ont été intenses depuis les Jeux, on a tout fait pour qu’on soit capable de réaliser nos objectifs , a mentionné Pierre-Gilles.

L’épreuve du relais masculin aux Championnats mondiaux de Montréal sera également unique puisqu’il s’agira des dernières courses de la carrière de Charles Hamelin. Une motivation supplémentaire pour tous les membres de l’équipe qui veulent offrir à Hamelin une dernière course à la hauteur de sa prestigieuse carrière.

On veut aller chercher une médaille d’or à chaque fois, mais cette fois-ci, on le veut encore plus pour Charles. Je m’attends à énormément d’énergie de la foule, on veut tout donner pour offrir un bon spectacle. Je suis persuadé qu’on a tout ce qu’il faut pour reproduire ce qu’on a fait aux Olympiques.

Aujourd’hui un coéquipier et un ami, Charles Hamelin a également été un modèle et une inspiration pour Jordan Pierre-Gilles qui n’a que des bons mots pour lui.

Il y a quatre ans [lors des derniers mondiaux à Montréal], j’étais dans les estrades à l’aréna Maurice-Richard pour le couronnement de Charles et ça m’a beaucoup inspiré , se souvient-il.