Un porte-bébé autochtone du Musée de Saint-Boniface redonné à sa famille d’origine

Le tikinagan a été enlevé à la famille dans les années 1960. Cet objet permet aux femmes des Premières Nations de porter leur bébé sur leur dos.

Ma mère m’a dit que j’ai été le dernier bébé dans ce tikinagan , raconte Martina Fisher, Anishnabée de la Première Nation de Bloodvein située à plus de 200 kilomètres au nord de Winnipeg.

Elle ajoute que le tikinagan est la première forme d’éducation d’un enfant, car il va partout où la mère va dans la communauté.

Son grand-père l’avait fabriqué, mais il a été vendu pour 30 dollars à un conservateur du Musée de Saint-Boniface en 1968, qui cherchait des pièces pour célébrer le centième anniversaire de la province.

Mme Fisher rapporte que dès le milieu des années 1970, sa soeur avait écrit des lettres au musée pour récupérer l’objet sacré, qui a une grande signification dans son histoire familiale.

Martina Fisher estime que le porte-bébé a été utilisé par la moitié des 23 enfants de ses défunts parents.

Elle se dit reconnaissante envers les employés du musée qui ont aidé au rapatriement.

Je me sens beaucoup plus proche de ma mère et de mon père parce que le tikinagan fait partie de nous. C’est une partie de moi , témoigne-t-elle.

Le rapatriement d'objet muséal, un acte de réconciliation

Métisse, Émilie Bordeleau-Laroche est conservatrice au Musée de Saint-Boniface depuis septembre dernier.

Elle explique que le processus de rapatriement commence par une demande officielle de la famille ou de la communauté.

Émilie Bordeleau-Laroche est conservatrice du Musée de Saint-Boniface depuis septembre. (Archives) Photo : Musée de Saint-Boniface

Elle souligne qu’il existe un mouvement pour que les institutions muséales rendent des objets aux communautés autochtones. Une façon simple de pratiquer la réconciliation, selon Mme Bordeleau-Laroche.

Nous admettons notre faute en disant que nous ne devrions pas [avoir le tikinagan], puis nous le rendons pour montrer que nous avons écouté et que nous voulons nous associer pour établir une bonne relation , explique-t-elle en entrevue à CBC.

La famille a invité des représentants du musée à une cérémonie traditionnelle privée qui se tiendra le 16 avril à Winnipeg pour les remercier.

Avec les informations de Lenard Monkman