Tramway : Legault minimise la déception au sein de son caucus

Au lendemain du feu vert inconditionnel accordé à l’administration du maire Bruno Marchand, le chef caquiste a dû expliquer pourquoi il n’avait pas inclus de clause sur l’acceptabilité sociale dans les décrets tant convoités.

L'acceptabilité sociale, c'est une condition qui va de soi. On l'a inscrite dans le communiqué de presse hier. C'est évident que le maire de Québec doit d'assurer d'avoir l'appui de la population de Québec , a fait valoir François Legault, jeudi, en marge d’une conférence de presse au siège social de l’entreprise Prévost à Sainte-Claire, dans la Municipalité régionale de comté MRC de Bellechasse.

Le gouvernement Legault a signé mercredi les décrets autorisant la Ville de Québec à lancer les appels de propositions pour la construction du tramway. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Contrairement à ce qu’il avait affirmé au cours des dernières semaines, son gouvernement n’a pas exigé que la Ville de Québec renonce à instaurer une rue partagée le long d’une portion du tracé du tramway.

Des élus de la Coalition avenir Québec CAQ s’étaient pourtant ouvertement prononcés contre cet aménagement en raison des impacts appréhendés sur la circulation automobile. Le ministre et député de La Peltrie, Éric Caire, avait accusé Bruno Marchand de vouloir polluer l’existence des automobilistes .

Il y en a pour tout le monde

François Legault a martelé que le tramway faisait partie d’un plus grand ensemble, le Réseau express de la capitale (REC), qui inclut notamment le tunnel entre Québec et Lévis et l’aménagement de voies réservées sur la Rive-Nord. Le projet du Réseau express de la capitale REC , dit-il, fait consensus parmi ses députés.

François Legault est persuadé que Bruno Marchand (photo) parviendra à augmenter l'acceptabilité sociale du projet de tramway. Photo : Radio-Canada

Je pense que tous les députés se rallient à la position de dire : "on défend l'ensemble du projet". Évidemment, il y a du travail à faire sur l'acceptabilité sociale du bout tramway à Québec, mais moi, je suis confiant que Bruno Marchand et son équipe vont y arriver , a affirmé le chef du gouvernement.

« C'est un ensemble, un réseau. Il y en a pour tout le monde puis moi, je suis très fier de ce projet-là. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre a d’ailleurs semblé vouloir rassurer les partisans du tunnel entre Québec et Lévis en réitérant sa volonté de mener le projet à terme.

Le 3e lien s'en vient

Ça s'en vient le troisième lien, le tunnel. Vous allez avoir une mise à jour dans les prochains jours. Oui, on va en avoir un, tunnel, je vous garantis ça , a lancé François Legault à l’attention du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, présent à Sainte-Claire pour l’annonce du gouvernement.

François Legault a réaffirmé une fois de plus sa volonté de construire un troisième lien entre les villes de Québec et de Lévis. Photo : Gouvernement du Québec

Le chef caquiste a fait valoir que le troisième lien reliant les centres-villes de Québec et de Lévis était essentiel, et ce, à la fois pour les automobilistes, les usagers du transport collectif et la livraison de marchandises par camion.

Je pense que les gens de Québec ont droit à des investissements importants. Je pense que le projet, dans son ensemble, répond bien aux besoins de l'ensemble du grand Québec [qui inclut] Lévis et la Rive-Sud , a indiqué M. Legault.

Il a ajouté que le Réseau express de la capitale REC allait contribuer à élever l’agglomération de Québec au rang de deuxième métropole économique de la province, après celle de Montréal.

Avec la collaboration de Louise Boisvert et de Camille Carpentier