Assermentation de Brian Jean comme député conservateur uni

On fait aussi de l’information en format collation.

Brian Jean a remporté une élection partielle le mois dernier pour remplir le siège laissé vacant par Laila Goodridge, la précédente secrétaire parlementaire à la francophonie.

Élu en 2015, Brian Jean a démissionné en mars 2018. Il avait été défait quelques mois auparavant par Jason Kenney dans la course à la chefferie du Parti conservateur uni.

Brian Jean dit vouloir destituer Jason Kenney, son vieil adversaire, qui doit faire face à un vote de confiance au sein du parti.

Il n’est pas encore clair si M. Jean peut siéger avec les autres membres du caucus du Parti conservateur uni PCU ou encore participer à leurs rencontres.

Brian Jean a cependant dit qu'il était optimiste, lors d’une mêlée de presse. Des membres du caucus m’ont approché ce matin. Ils m’ont fait savoir qu’ils m’ont ajouté à [leur] liste de distribution.

Ils m’ont aussi dit que j’ai un bureau dans le Federal Building ,a-t-il ajouté.

Le politicien a de plus révélé que lui et Jason Kenney ne se sont pas parlé depuis au moins quatre ans.

Une arrivée remarquée

La présence de Brian Jean à l'Assemblée législative, en tant que député Parti conservateur uni PCU ou en tant que député indépendant, pourrait causer des soucis à Jason Kenney.

La politologue à l’Université de Calgary, Lisa Young, qualifie cette situation d’ inhabituelle ou d’ exceptionnelle . Elle explique qu’il est extrêmement rare de voir un membre d’un caucus politique travailler ouvertement à renverser son chef.

« Ça va à l’encontre de toutes les normes de ligne de parti et de la discipline qu’on est habitué [de voir] en politique canadienne. » — Une citation de Lisa Young, professeure en science politique à l’Université de Calgary

Cette dissension à l’intérieur du parti peut causer bien des maux de tête à Jason Kenney, d’après elle, surtout à quelques jours du début du vote de confiance. Il doit parvenir à régler cette situation d’une façon ou d’une autre [...] on amorce bientôt une élection provinciale [en 2023] et le parti a beaucoup de problèmes.

Le premier ministre albertain Jason Kenney présentera un discours virtuel samedi aux membres du Parti conservateur uni PCU . L’organisation politique procédera ensuite à l’envoi de bulletins de vote, pour le vote de confiance et présentera ensuite les résultats le 18 mai.

Brian Jean a démontré son intérêt à se lancer dans une campagne pour devenir le chef du Parti conservateur uni PCU si Jason Kenney perd le vote de confiance. Le député de Fort McMurray-Lac La Biche prévoit voyager à travers la province pour s’assurer que tous les membres en règle du parti puissent participer au vote.

C’est pour s’assurer que tous les membres ont une voix,a-t-il assuré. Et s'il y a une course équitable, Jason Kenney ne sera plus le premier ministre.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine