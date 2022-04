COVID-19 : seulement 3 % des traitements au Paxlovid utilisés en Ontario

Les pilules antivirales Paxlovid, peuvent aider à prévenir les hospitalisations et les complications liées à la COVID-19. Mais, le traitement tarde à être déployé dans plusieurs endroits au pays, notamment en Ontario. Des experts souhaitent que ce traitement soit plus accessible à la population.

En date du 31 mars, Santé Canada dit avoir expédié suffisamment de doses pour que 150 000 personnes puissent du traitement antiviral, et ce, un peu partout au pays.

Pourtant, environ seuls 3 % des doses disponibles ont été distribués à la population de l'Ontario et de l'Alberta jusqu'à maintenant, selon des chiffres fournis plus tôt cette semaine par les ministères de la Santé de ces provinces.

Des experts dénoncent la situation. [Il y a] tellement de délais que les patients perdent la chance de prendre un médicament qui peut vraiment changer leur pronostic s'ils sont considérés comme étant à risque , affirme le Dr Zain Chagla, un spécialiste des maladies infectieuses à l’Université McMaster.

Par ailleurs, les bienfaits associés au Paxlovid demeurent encore un mystère pour un trop grand nombre de patients, dit-il.

« Les patients immunodéprimés, les patients à haut risque et les patients non-vaccinés ne savent peut-être pas que le Paxlovid est une option pour eux. » — Une citation de Zain Chagla, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université McMaster

Le Dr Zain Chagla, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université McMaster, aimerait que le Paxlovid soit plus accessible à la population. Photo : (St. Joseph's Healthcare)

Qui peut en bénéficier?

De ce fait, le Dr Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital général de Kingston, explique que le Paxlovid est destiné aux adultes atteints de la COVID-19, qui ont des symptômes légers ou modérés, et qui présentent un risque élevé de développer une maladie grave ou de nécessiter une hospitalisation.

On a calculé le risque d'hospitalisations par rapport aux différentes comorbidités, à l’ âge, au nombre de vaccins, etc. Et si ça dépasse le 5 % de risque, le Paxlovid peut servir. Mais, si c'est moins de 5 %, ça n'en vaut pas la peine, car ça ne va pas réduire les symptômes et les risques d'hospitalisation de la personne , explique-t-il.

Le Dr Perez souligne que Paxlovid est, en fait, une combinaison de deux médicaments antiviraux : le nirmatrelvir et le ritonavir. Le nirmatrelvir interfère avec les protéines dont le coronavirus a besoin pour se multiplier et l'empêche d'infecter davantage de cellules. Et le ritonavir, lui, s’assure que le nirmatrelvir reste dans le sang 12 h , explique le Dr. Perez Patrigeon.

Le médicament est administré sous forme de pilules, prises deux fois par jour pendant cinq jours. Le traitement doit commencer dès que le diagnostic est posé ou au cours des cinq jours suivants l'apparition des symptômes.

Des règles différentes pour obtenir le traitement selon la province

Pour obtenir une prescription, les personnes intéressées par le traitement doivent avoir obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 tandis que les démarches à faire varient selon les provinces et territoires.

Par exemple, le Québec a donné l’autorisation à ses pharmaciens de prescrire le Paxlovid. En Ontario, les médicaments sont livrés aux centres d’évaluation clinique pour la COVID-19 et dans des hôpitaux. Le 5 avril, la ministre de la Santé, Christine Elliott, a déclaré que la province prévoyait d'ajouter d'autres points de distribution, et que ce plan pourrait inclure des pharmacies.

La pharmacienne en chef à l’Association des pharmaciens du Canada, Danielle Paes, affirme de son côté que des conversations sont en cours avec les gouvernements provinciaux pour tenter de rendre les pilules plus accessibles dans les pharmacies.

Nous savons que les pharmacies sont dans toutes les juridictions. Nous sommes en mesure d’acheminer le traitement vers les communautés qui en ont besoin , dit-elle.

Elle aimerait que les pharmaciens obtiennent le pouvoir de prescrire le médicament un peu partout au pays afin de faciliter le processus d’obtention du traitement.

Comment se procurer le médicament?

Le Dr Chagla, lui, estime que les démarches pour obtenir le traitement devraient être simplifiées en Ontario et, selon lui, les personnes infectées devraient avoir plusieurs façons d’y accéder.

Le processus doit être équitable pour tout le monde. Le traitement ne peut pas être réservé aux personnes qui ont le temps de naviguer dans le système , affirme-t-il.

En date du 3 avril, 627 traitements ont été prescrits à travers la province par l’entremise des centres d’évaluation clinique et 755 traitements supplémentaires ont été envoyés aux hôpitaux selon le ministère de la Santé de la province, qui dit continuer à explorer les options pour rendre le médicament plus accessible et sensibiliser la population .

En tout, l’Ontario a reçu 40 000 traitements de la part du gouvernement fédéral, avec des expéditions mensuelles supplémentaires prévues pour le reste de l'année .

Le Dr Perez mentionne d'ailleurs qu’une annonce pour impliquer les pharmacies ontariennes dans le processus de distribution est imminente.

En attendant, il conseille aux Ontariens intéressés par le Paxlovid de contacter leur médecin. Ce qui est important pour les gens, c’est de savoir s’identifier comme patient à risque, s’ils ont le diabète ou un problème au niveau du cœur, s'ils ont des symptômes, ils doivent appeler leur médecin qui saura quoi faire , dit-il.

L’importance de consulter un professionnel

Le spécialiste explique que l’implication des professionnels de la santé est essentielle tout au long du processus, car le Paxlovid peut interagir avec de nombreux autres médicaments et interférer avec leur fonctionnement , notamment pour les patients qui font de l’arythmie ou qui prennent des anticoagulants .

Il explique que la liste des médicaments des patients doit être minutieusement analysée.

Il souligne que même si le Paxlovid est un très bon médicament qui peut réduire les risques de développer une maladie grave de 89 % , l’interaction entre le Paxlovid et les autres médicaments est un problème .