Entrée libre : plaisirs d’intérieur avec Pierre Lapointe et Jesse Mac Cormack

Solo de Jesse Mac Cormack

L'album Solo de Jesse Mac Cormack est disponible le 8 avril. Photo : Secret City Records

L’auteur-compositeur-interprète montréalais Jesse Mac Cormack est de retour avec un deuxième album intitulé Solo. De son propre aveu, trois ingrédients principaux ont servi à concocter ces 10 nouvelles pièces à saveur electro : le temps, la distance, et la thérapie. À 32 ans, le multi-instrumentiste aborde tant l’échec amoureux que le déni et le renouveau. Si vous aimez James Blake, Caribou ou le matériel solo de Thom Yorke, tendez-lui l’oreille.

Jean-François Blanchet

Pour déjouer l'ennui de Pierre Lapointe

Pierre Lapointe Photo : Radio-Canada / Mathieu Lavoie

À l’automne 2019, Pierre Lapointe nous a dévoilé un doux album intitulé Pour déjouer l’ennui. Les 12 chansons pleines d’humanité qui composent cet opus réalisé par Albin de la Simone, sont au cœur du spectacle que Pierre Lapointe offrira le vendredi 8 avril, au Grand Théâtre. Les chanceux qui seront dans la salle pourront ainsi se laisser bercer par ces belles chansons tendres, et parfois mélancoliques.

Valérie Cloutier

Le film Les magnétiques

Le film «Les magnétiques» prend l'affiche au Québec le 8 avril 2022. Photo : K-Films Amérique

Le réalisateur Vincent Maël Cardona a remporté pour Les magnétiques le prix du meilleur premier film lors de la plus récente cérémonie des Césars, en France. Au coeur des années 1980, le film aborde la jeunesse, les radios pirates et le service militaire obligatoire sur fond de new wave. La trame sonore regorge de musique de l’époque, dont Joy Division et Iggy Pop.

Les magnétiques, à l’affiche au cinéma dès le 8 avril

Tanya Beaumont

Des sitcoms à l’Université Laval

Les Jeux franco-canadiens de la communication 2022 se déroulent sur le campus de l'Université Laval du 6 au 9 avril 2022. Photo : Jeux de la communication

La 26e édition des Jeux de la communication bat son plein jusqu’à samedi sur le campus de l’Université Laval. L'une des épreuves phare de l’événement, celle de la vitrine culturelle , sera présentée devant public. Les équipes auront comme défi de produire un épisode de comédie de situation, ou sitcom, d’une durée de 15 minutes. Après avoir préalablement pigé le titre d’un épisode fictif et rédigé le scénario, les participants devront jouer et capter l’épisode en direct, sans chance de reprise. S’inspireront-ils de La Petite Vie, de Friends ou de Seinfeld?

Au Théâtre de la Cité universitaire, pavillon Palasis-Prince, Université Laval, le vendredi 8 avril, 19 h

Jean-François Blanchet