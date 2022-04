Chère Audrey : quand l’amour transcende la maladie

Dans ce long métrage bouleversant, Martin Duckworth accompagne sa femme dans la dernière phase de la maladie d'Alzheimer. Tendre, déchirant mais lumineux, le film est un véritable hommage à ce couple.

Elle a joué un rôle central dans toute ma vie [...] J'ai réalisé, finalement, combien j'étais proche d'elle. Combien elle était une partie de moi , affirme avec émotion Martin Duckworth, lui-même réalisateur, reconnu pour son œuvre humaniste et pacifiste.

Le documentariste a consacré sa vie à plusieurs causes, notamment la paix. Il a vu les horreurs de la guerre au Vietnam et en Afghanistan. Toutefois, la cause la plus signifiante de sa vie a été celle de veiller sur sa femme, la photographe Audrey Schirmer, décédée de la maladie d’Alzheimer en décembre 2019.

Plus de soutien pour les proches

Tout va bien pour moi. Je suis en bonne santé. Je considère que c'est vraiment injuste qu'Audrey soit partie à l'âge de 77 ans, et moi je suis toujours bien vivant à l'âge de 89 ans , ajoute M. Duckworth. Il souhaite, grâce au documentaire, obtenir davantage de soutien pour les familles affectées par la maladie d'Alzheimer. C'est pas un voyage facile pour les membres de la famille. J'espère que le film peut servir les besoins des familles qui souffrent.

Le film révèle aussi la carrière remarquable de Martin Duckworth et sa vie marquée par une détermination hors du commun. Martin a traversé plusieurs tragédies dans sa vie. Les drames l'ont transformé. J'espère que le film inspirera les gens à faire des choix importants , souligne le cinéaste Jeremiah Hayes.

Le réalisateur Jeremiah Hayes devant l'affiche de son documentaire. Photo : Gracieuseté de Jeremiah Hayes

Tourné en Estrie

Le documentaire a été tourné à Montréal, mais aussi en Estrie, au chalet familial de M. Duckworth. Tous les étés, depuis mon enfance, se passent dans le chalet de la famille à Austin. J'ai l'intention d'y aller dimanche, entre les deux projections de films! , conclut l'homme, heureux de revenir dans la région.

Chère Audrey a remporté le Prix du public aux 24es Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM). Il sera projeté au Festival Cinéma du monde de Sherbrooke le samedi 9 avril à 20 h 30 en présence de Jeremiah Hayes et de Martin Duckworth, et le lundi 11 avril à 12h30. Le film est en anglais, sous-titré en français.