Le comité de déontologie policière ordonne la destitution de Gilbert Vollant

Le comité estime que Gilbert Vollant a fait preuve de négligence dans la gestion d’une trousse médico-légale, qui aurait pu servir de preuve dans un dossier d’agression sexuelle alléguée sur une personne mineure en 2012.

L’ancien directeur adjoint, qui n’est plus au service de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam SPUM depuis 2015, avait lui-même reconnu ce manquement lors des audiences du comité en 2021.

Même si Gilbert Vollant ne travaille plus pour la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam SPUM , il lui est maintenant interdit d’exercer un rôle de policier ou d’agent de la paix en raison de cette destitution.

Gilbert Vollant a reconnu l'an dernier sa responsabilité dans les manquements qui lui étaient reprochés (archives). Photo : Radio-Canada

Quoiqu’elle demeure la plus sévère permise dans la Loi sur la police, la sanction est aussi symbolique, d’après la secrétaire générale à la Commission de déontologie policière, Marie-Ève Bilodeau. La destitution a pour but de protéger la confiance du public envers les institutions policières.

On veut l’empêcher d’exercer ce métier-là, mais c’est aussi l’autre aspect de la sanction, c’est aussi de donner l’exemple, et de dire aux citoyens : "on a compris que vous n’auriez plus confiance à un policier qui agit de cette façon-là".

Mme Bilodeau avance que les manquements déontologiques des policiers menacent d’effriter le lien de confiance qui subsiste entre les forces policières et le public.

On veut s’assurer que les gens continueront d’avoir confiance en les policiers et de démontrer qu’il y a vraiment des instances qui s’assurent de faire respecter le code de déontologie des policiers du Québec.

La secrétaire générale affirme qu’une destitution d’un membre de la police constitue davantage une exception que la règle. Dans la plupart des cas étudiés par la Commission de la déontologie policière, les policiers reconnus coupables écopent d’une suspension pouvant s’étendre jusqu’à 60 jours.

C’est la procureure du Commissaire à la déontologie policière qui avait soumis devant la juge administrative que la destitution était la sanction appropriée dans les circonstances présentées. La procureure de M. Vollant, pour sa part, ne s’est pas opposée à la sanction proposée.

Une trousse médico-légale permet d'uniformiser l’information recueillie et les prélèvements effectués pour obtenir des preuves scientifiques objectives dans un cas d'agression sexuelle alléguée (archives). Photo : Radio-Canada / Teghan Beaudette/CBC

Elle avait plaidé que le fait que M. Vollant ait eu la trousse médico-légale pendant 11 mois au cours desquels il n’a fait aucune démarche pour qu’elle soit analysée ni pour tenter de corriger la ou les fautes commises nécessite une sanction appropriée.

La procureure avait aussi avancé lors du procès que la négligence de M. Vollant avait causé un bris de confiance entre les forces policières et la communauté qu’elles desservent qui lui paraît inexcusable et inacceptable .

Au bout du compte, la juge aura donné raison au Commissaire en imposant la sanction la plus sévère à Gilbert Vollant : sa destitution.

Ni Gilbert Vollant ni la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam SPUM n'ont voulu commenter la décision.

Deux autres policiers sur la sellette

Deux autres membres des forces policières de Uashat mak Mani-utenam attendent leur sort.

La décision rendue le 1er mars dernier souligne que l’agent de police Guy Olivier et l’ancien directeur de la Sécurité publique de Uashat mak Mani-Utenam SPUM , Normand Ambroise auraient dérogé au code de déontologie policière dans cette affaire.

La date de leur audition sur sanction sera déterminée le 12 avril.

Avec les informations de Félix Lebel