Le projet de loi sur la liberté académique bien accueillie à Sherbrooke

Tous les mots seront permis dans les salles de cours, sans risque de s'exposer à une plainte, tant que le contexte s'y prête. Le président de la Fédération de la recherche et de l'enseignement universitaire du Québec FREUQ , le Sherbrookois, Vincent Beaucher, applaudit le projet de loi. On est très satisfait du projet. Ça rejoint le mémoire que nous avions déposé [...]. Il y a une volonté de protéger et de faire la promotion de la liberté académique dans les universités , croit celui qui est également président du Syndicat des chargés de cours de l'Université de Sherbrooke.

M. Beaucher souligne qu'il faut faire confiance au jugement des professeurs. L'idée est de toujours agir en tant que professionnel de l'enseignement. Nécessairement, le contexte est très important. Il y a les valeurs éthiques qui entrent en jeu. Si des concepts et des termes sont traités dans une classe, il y a des raisons pédagogiques et académiques.

« On pense que nos membres sont assez professionnels pour savoir quand et comment utiliser les termes. L'idée aussi, c'est d'être ouvert à la discussion, au débat avec les étudiants. » — Une citation de Vincent Beaucher, président de la FREUQ