Démex-Centrem investit 11 M$ dans ses installations à Chicoutimi et à Alma

Le groupe Démex-Centrem investit 11 M$ dans ses nouvelles installations à Chicoutimi et dans sa division almatoise.

Une somme de 7,5 M$ sera consacrée au déménagement des activités, à la modernisation et à l’amélioration du centre de transbordement de l’entreprise vers son nouvel emplacement dans le parc industriel de Chicoutimi. L’entreprise déménagera sur la rue des Sociétaires en juin.

Dix nouveaux emplois s'ajouteront au personnel déjà en place, a indiqué l’entreprise dans un communiqué publié jeudi.

Le groupe Démex-Centrem s'installera sur la rue des Sociétaires en juin, dans le parc industriel de Chicoutimi. Photo : Avec l'autorisation du Groupe Démex-Centrem

Saguenay avait accordé en mars de l’an dernier 1,5 M$ à l’entreprise spécialisée en démolition, en excavation et en décontamination pour transférer ses installations du chemin de la Réserve, à Chicoutimi.

L’entente était intervenue à la suite de plusieurs plaintes reçues des citoyens du secteur au sujet du bruit provenant des installations. Une extension de six mois avait ensuite été accordée à l’entreprise pour son transfert, à la fin de l’année.

D’autres informations sur le déménagement de l’entreprise seront mentionnées dans une prochaine annonce, a précisé le groupe.

3,5 M$ pour Centrem à Alma

La division Centrem du groupe, à Alma, bénéficiera quant à elle de 3,5 M$ pour moderniser le Centre de tri de matériaux de construction, rénovation et démolition situé sur la rue des Pins. L’investissement permettra de consolider les 45 emplois du centre.

Le groupe misera sur l’automatisation de certaines activités, une avenue nécessaire dans le contexte de la pénurie de main-d’oeuvre, afin d’optimiser les installations tout en conservant les emplois actuels, indique-t-on.

Investir dans l’innovation nous permettra de mieux valoriser, en plus d’offrir des prix encore plus compétitifs , a indiqué Yanick Tremblay, président de Centrem.

Les investissements s’inscrivent également dans un objectif de développement durable, précise Dany Tremblay, copropriétaire du groupe et président de Démex.