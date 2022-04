Le diagnostic organisationnel du CSS des Chic-Chocs dévoilé « d’ici la fin du printemps »

On fait aussi de l’information en format collation.

Les grandes lignes du rapport, ses recommandations et le plan d'action qui suivra seront rendus publics, a indiqué la directrice générale par intérim de l'organisation, Josée Synnott.

Fin mars, le Conseil d'administration du centre de services scolaire CSS avait été questionné par Radio-Canada à ce sujet, mais était resté évasif en avançant simplement que présentement, [le rapport] n’est pas disponible .

Ce diagnostic avait été commandé en mai 2021 par le centre de services scolaire CSS alors qu'un climat de travail tendu régnait au sein de l'organisation, qui faisait aussi face à une crise de sa gouvernance.

Transparence et confidentialité

La directrice générale par intérim, Josée Synnott, assure de sa volonté de rendre public le rapport, tout en respectant la confidentialité des personnes citées.

C’est vraiment trop prématuré pour donner un échéancier précis, mais c’est sûr que nous voulons que ce soit fait d’ici la fin du printemps, pour que les participants aient un retour, et qu’on puisse aussi présenter les recommandations et les grandes lignes du plan d’action , indique-t-elle.

Le rapport est actuellement en analyse par le centre de services scolaire CSS et sera d’abord présenté aux personnes impliquées dans le processus avant d’être rendu public.

L’assurance avait été donnée aux participants que ce processus serait vraiment confidentiel, donc, on ne veut pas non plus briser le lien de confiance avec eux , explique Josée Synnott.

« On veut s’assurer de la confidentialité des propos qui ont été dits durant la démarche. » — Une citation de Josée Synnott, directrice générale par intérim du CSS des Chic-Chocs

Plusieurs recommandations formulées dans le diagnostic organisationnel ont déjà été mises en place par le centre de services scolaire CSS des Chic-Chocs.

On veut s’assurer du climat harmonieux dans les équipes de travail, et beaucoup de choses ont été faites en ce sens , assure-t-elle.

Mettre fin aux turbulences

Josée Synnott est devenue directrice générale par intérim au début du mois de mars, en remplacement de Bernard d’Amours, qui a pris sa retraite.

La gestionnaire avait été nommée directrice générale adjointe en janvier 2022. Elle avait été coordonnatrice dans le département des ressources humaines jusqu’en mai 2021, avant d'être nommée directrice des ressources humaines.

Par ailleurs, elle indique n’avoir pas vécu de près les turbulences internes du centre de services scolaire CSS , qui ont conduit au départ de plusieurs cadres de l’organisation et de membres du conseil d’administration au début de 2021.

En tant que directrice générale par intérim, Josée Synnott compte continuer le travail de collaboration, de consultation et de communication efficaces avec les employés du centre de services scolaire CSS , un travail qui avait été initié par son prédécesseur, Bernard d’Amours.