Décès d’un policier de Gatineau : la coroner recommande plus de soutien psychologique

Le rapport de la coroner concernant le suicide d'un policier de Gatineau recommande l'ajout de plusieurs filets de sécurité pour les agents à travers la province. Elle propose entre autres l'ajout d'un programme de pairs-aidants et d'intervenants psychosociaux à même les postes de police.

La coroner en charge du dossier, Me Francine Danais, a remis son rapport à la fin du mois de mars. Elle a été chargée d'émettre des recommandations à la suite du décès de Francis Desrochers, un policier de 28 ans.

Ce dernier travaillait pour le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) lorsqu'il s'est enlevé la vie en mai 2021.

Me Danais a émis diverses recommandations à différents paliers décisionnels. Parmi celles-ci, on retrouve la création d'un programme de pairs-aidants, l'ajout de ressources en soutien psychologique pour les policiers et la création d'un programme national de prévention du suicide auprès des policiers.

Il faut aussi s'attaquer aux obstacles qui empêchent les policiers d'aller chercher de l'aide, ajoute la coroner. Elle a fait valoir que plusieurs des policiers qu’elle a rencontrés lui ont confié qu'ils sont allés chercher de l’aide une fois que leur état était rendu extrême et qu’il y avait urgence [d'agir] .

Or, nombreux sont ceux qui ont dû multiplier les démarches ou attendre un retour d’appel de leur programme d’aide , a-t-elle souligné. De façon quasi unanime, le professionnel consulté n’avait aucune connaissance de la réalité policière et plusieurs avaient passé les premières heures de rencontre à expliquer leur travail.

Dans son rapport, elle soulève également les enjeux rencontrés auprès des employeurs à la réception d’un diagnostic.

« Le tout a un effet dissuasif sur les collègues au courant de ces embûches, en plus de la crainte pour l’avancement de leur carrière si la personne se montre vulnérable et la stigmatisation par ses pairs. » — Une citation de Me Francine Danais, coroner

La coroner s'adresse aussi au ministère de la Sécurité publique et lui recommande de mettre sur pied un programme national et centralisé de soutien aux policiers en matière de santé mentale, incluant la prévention du suicide et d’exiger la mise en place de programmes de soutien par les pairs dans l’ensemble des services de police.

Des recommandations pour le SPVG

La coroner recommande au Service de police de la Ville de Gatineau SPVG de mettre en place le service de pairs-aidants et de voir à l’embauche d’un intervenant [psychologue ou travailleur social] qui travaillerait à partir du poste de police et qui serait disponible dans l’immédiat.

Cette dernière soutient que des initiatives similaires ont été mises en place au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en 1990 et que plusieurs vies ont été sauvées .

En entrevue à Radio-Canada, le directeur du Service de police de la Ville de Gatineau SPVG , Luc Beaudoin, a indiqué accueillir favorablement les recommandations qui ont été faites.

Selon lui, elles permettront un traitement plus uniforme à travers la province pour l'ensemble des services de police .

Concernant la ressource d'aide à même le poste de police, M. Beaudoin a confirmé que c'était tout à fait réaliste . Cela devra cependant se faire en collaboration avec la Ville comme tout le volet santé et sécurité au travail relève de la Ville de Gatineau , a-t-il ajouté.

Des actions déjà entreprises

Depuis le décès tragique de l'un de ses policiers, le Service de police de la Ville de Gatineau SPVG n'est pas resté les bras croisés, a assuré M. Beaudoin. Au contraire, cet incident a accéléré les choses .

La santé psychologique faisait déjà partie de nos préoccupations , a-t-il indiqué. Le directeur du Service de police de la Ville de Gatineau SPVG a mentionné que l'ensemble des programmes offerts aux employés ont été évalués puis publicisés afin de les rendre plus accessibles.

« Le travail policier est très complexe. Il y a un humain derrière l’uniforme, c’est une personne qui vit son lot de problèmes, qui a ses défis, ses enjeux, sa famille et ses enfants. » — Une citation de Luc Beaudoin, directeur du Service de police de la Ville de Gatineau

On a aussi travaillé avec les ressources humaines pour améliorer le programme d’aide aux employés, pour s'assurer qu’on ait une réponse plus adéquate, plus rapidement , a-t-il complété.

Ce dernier a fait valoir que des contrats ont aussi été rédigés afin de faire des suivis systématiques auprès de certains postes à risque, dont les personnes qui doivent composer avec les dossiers de pornographie juvéniles.

Du côté de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ), on indique que le problème de santé mentale des policiers et policières est un enjeu qui fait partie des discussions depuis un long moment.

Ça fait plus de deux ans et demi qu’on propose des solutions à ce sujet là , a indiqué François Lemay, le président de la fédération. M. Lemay a souligné que, bien que les recommandations de la coroner soient très similaires à celle de la fédération, cette dernière allait plus loin.

Les besoins sont criants sur le terrain , a-t-il expliqué. La solution, c’est d’être ensemble et de mettre un service pour l'ensemble des policiers municipaux au Québec qui serait basé sur les mêmes prémisses qui ont été mises en place pour celui de Montréal.

