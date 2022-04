Trois élèves sur quatre quittent le programme d’immersion en Saskatchewan

En entrevue avec Rose Nantel à l'émission Point du jour, jeudi, les chercheurs Laurent Cammarata et Kristan Marchak ont présenté des résultats préliminaires du projet de recherche sur la rétention des élèves en contexte immersif et francophone minoritaire.

Selon les données préliminaires récoltées par la participation de parents, d’enseignants et d’administrateurs d’école, les parents retirent leurs enfants de ces programmes pour des raisons similaires.

Les parents ont beaucoup d'inquiétudes concernant les compétences de leurs enfants en anglais , affirme la professeure adjointe au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta et co-chercheuse sur le projet, Kristan Marchak.

Le problème de rétention se trouve en deuxième année, ajoute le professeur titulaire en éducation au campus Saint-Jean de l'Université de l’Alberta, Laurent Cammarata. Cependant, il se résorbe vers la troisième et la quatrième année.

À l’heure actuelle, 200 parents, 30 administrateurs et 140 enseignants ont participé à ce sondage accessible depuis octobre dernier. Les données proviennent de partout au pays, notamment de l'Alberta, de l'Ontario et de la Saskatchewan.

La communication, un obstacle

Les chercheurs ont noté que la communication pose problème entre les parents et les enseignants ou les directeurs d’école.

35 % des parents ne consultent pas les enseignants et 60 % d'entre eux ne consultent pas les administrateurs des écoles , a évoqué Mme Marchak. Selon elle, les familles manquent d’information ou d'accompagnement pour garder leurs enfants en immersion.

Selon les chercheurs, il y a trois périodes importantes pour les enfants en immersion : de la deuxième à la troisième année, de la sixième à la septième année et de la neuvième à la dixième année.

Plus longtemps les enfants restent dans le programme d’immersion, plus leurs compétences sont améliorées et plus ils sont capables de travailler en français , explique Kristan Marchak.

Les parents, les enseignants et les administrateurs peuvent toujours participer à ce sondage  (Nouvelle fenêtre) .

Par la suite, il y aura des tables rondes et des entrevues pour la poursuite du projet, réalisé en partenariat avec la Canadian Parents for French et financé par l'Association des Collèges et Universités de la Francophonie canadienne.

Avec les informations de Rose Nantel