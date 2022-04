Lors des débats à l’Assemblée nationale jeudi, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a laissé entendre que le gouvernement interviendra dans le dossier des conversions de RPA en logements locatifs sans services.

On fait aussi de l’information en format collation.

On est en train de travailler sur un plan pour faire en sorte que les résidences privées pour aînés et les petites résidences, dans nos villes et dans nos villages, gardent leur mission , a affirmé la ministre Blais.

Ma collègue des Affaires municipales et de l'Habitation travaille très rapidement par rapport à des situations de cette nature-là, on veut changer des choses , a-t-elle ajouté en réponse à une question de la députée de Québec solidaire Manon Massé sur la Résidence Mont-Carmel.

Il faut dire que le dévoilement de conversions de RPA en logements locatifs sans services, comme à la Résidence Mont-Carmel, avait soulevé de nombreuses réactions auprès des résidents et des groupes de défenses des droits des retraités.

Au total, plus de 600 unités ont été converties ces derniers mois à Montréal, selon une compilation de Radio-Canada.

Sans compter le nombre total de petites résidences pour aînés au Québec qui ne cesse de diminuer depuis quelques années.

Réaction mitigée

Jointe par Radio-Canada, une porte-parole du Comité des résidents et résidentes du Mont-Carmel, Suzanne Loiselle, demeure sceptique.

Notre objectif, c’est de maintenir la certification RPA pour notre résidence et que la législation soit modifiée pour empêcher ces conversions en logements locatifs , affirme-t-elle.

Pour contrer la transformation de la RPA, le comité a entrepris diverses interventions, dont une, ces derniers jours, en Cour supérieure. Une pétition pour le respect des droits des locataires des résidences privées pour aînés est également sur le site de l’Assemblée nationale jusqu’au 25 mai prochain.

Au cabinet de la ministre Blais, son attaché de presse, Jean-Charles Del Duchetto, précise que des dispositions au projet de loi 101 sur la maltraitance, adopté cette semaine, prévoient dorénavant un préavis de neuf mois plutôt que six mois, ainsi que le dépôt d’un plan de cessation des activités par le propriétaire auprès de l’établissement de santé.

Des amendes salées sont prévues, dit-il, pour ceux qui ne respecteront pas le délai ou qui ne déposeront pas un plan de conversion. Des programmes de soutien financier demeurent disponibles pour les RPA.