Le quai de Caraquet encore figé dans la glace

On fait aussi de l’information en format collation.

Selon la Garde côtière canadienne, la glace est encore très concentrée et très épaisse – jusqu’à 1 mètre par endroit – dans les régions de Shippagan et de Caraquet, contrairement au reste du golfe qui est somme toute dégagé.

Course contre la montre

Un coup de pouce de dame nature serait le bienvenu, sous la forme de vents du sud, pour aider à pousser la glace loin des quais.

Si on a des vents du sud, ça peut être une semaine ou quelques jours, mais on peut briser toute la glace qu'on veut et si le vent est toujours du nord, ça ne va pas nous aider , indique le directeur régional des programmes à la navigation pour la Garde côtière canadienne, Harvey Vardy.

Des opérations de déglaçage avaient lieu près de Shippagan cette semaine. Ça risque toutefois d'être insuffisant, si les vents ne coopèrent pas (archives). Photo : Gracieuseté : Sylvie Chiasson Lanteigne

Les pêcheurs de crabe de la Péninsule acadienne aimeraient pouvoir sortir pêcher dès que possible, afin d’éviter les baleines noires.

Ces baleines arrivent traditionnellement dans la région en avril et leur présence cause des maux de tête aux pêcheurs. En 2019, Pêches et Océans avait fermé temporairement des zones de pêche dès le mois de mai, afin de protéger les baleines.

Les pêcheurs de crabe profiteront cette année d’un plus grand quota, mais auront besoin de plus de temps pour arriver à capturer tout le crabe auquel ils ont droit.

Aucune date n’a encore été déterminée pour l’ouverture de la pêche au crabe des neiges.

Le ministère surveille de près l’état des glaces pour déterminer quand la saison du crabe des neiges de 2022 s’ouvrira , indique Claire Teichman, du bureau de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Avec des informations de Nicolas Steinbach