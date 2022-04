Camus, Balzac et capsule temporelle pour la 59e saison du Théâtre Denise-Pelletier

Le Théâtre Denise-Pelletier a dévoilé mercredi les 13 spectacles qui seront présentés lors de sa 59e saison, qui débutera en septembre avec la pièce À cause du soleil, d’Evelyne de la Chenelière. La dramaturge y revisite le roman L’Étranger de Camus avec Paul Ahmarani, Maxim Gaudette, Evelyne Rompré et plusieurs autres.

La pièce, mise en scène par Florent Siaud, entrelace l’histoire de justice d’Albert Camus avec celle de Medi, un immigré algérien devenu Québécois, et de Camille, sa bien-aimée. Evelyne de la Chenelière remet Meursault, le personnage principal du roman, en dialogue avec son amie Marie, Raymond le sensible voisin, le vieux Salamano qui bat son chien, l’aumônier et l’Arabe sans nom.

La pièce sera présentée du 21 septembre au 15 octobre à la salle Denise-Pelletier, avant de faire place à Si jamais vous nous écoutez du 9 au 25 novembre.

Ce spectacle hybride de Maxime Carbonneau et Laurence Dauphinais reprend l’idée du Golden Record, imaginé par l’astrophysicien Carl Sagan. Ce disque intitulé The Sounds of Earth (les sons de la Terre) a été envoyé dans l’espace avec les deux sondes Voyager en 1977. Il s’agit d’une capsule temporelle comprenant des images et de sons qui feraient office de carte de visite terrienne lors d’un éventuel contact avec des êtres extraterrestres.

Le quintette d’interprètes composé de Robin-Joël Cool, Simon Landry-Désy, Olivier Morin, Evelyne Rompré et Phara Thibault se posera la question suivante : nous reconnaissons-nous toujours dans ce disque qui représentera l’humanité pour les cinq milliards d’années à venir?

Le Faiseur d’Honoré de Balzac en 2023

Dès le 25 janvier 2023, la salle Denise-Pelletier présentera la pièce Le Faiseur, d’Honoré de Balzac, dans une mise en scène d’Alice Ronfard. C’est la première fois que l'œuvre sera créée de façon professionnelle à Montréal. Le texte écrit par Gabrielle Chapdelaine sera interprété notamment par Karine Gonthier-Hyndman et Alex Bergeron.

La saison se clôturera au printemps 2023 avec Châteaux du ciel, une pièce mise en scène par Claude Poissant, directeur artistique du Théâtre Denise-Pelletier. Le public sera transporté en 1864, alors que le Louis II de Bavière est couronné quatrième roi de Bavière.

Cette pièce, signée par la plume de Marie-Claude Verdier, réunira plusieurs personnages historiques comme l’impératrice Sissi, le chancelier Bismarck et le compositeur Richard Wagner.

Un laboratoire d’écriture mené par Kim O’Bomsawin

La salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier sera également fort animée avec neuf spectacles teintés d’onirisme et de fantastique. Entre Le scriptarium, un laboratoire d’écriture signé par la cinéaste Kim O’Bomsawin, l’adaptation théâtrale du film La société des poètes disparus avec feu Robin Williams, et le spectacle Foreman de Charles Fournier, le public aura l’embarras du choix.

La programmation complète de la 59e saison du Théâtre Denise-Pelletier est disponible sur le site du théâtre.  (Nouvelle fenêtre)