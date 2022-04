Budget Freeland : une bouée de sauvetage aux acheteurs d’une première maison

Qu’il s’agisse de la pénurie de logements à prix abordable ou de la flambée des prix dans l’immobilier, la crise du logement est une réalité désormais incontournable pour des millions de Canadiens.

Pour répondre à la demande croissante de logements au pays, la ministre des Finances Chrystia Freeland consacrera 4 milliards de dollars sur cinq ans à compter de 202-2023 pour la construction de 100 000 nouveaux logements au pays.

Cette somme servira en premier lieu à accélérer la construction de logements par l'entremise d'un système de demande unique et souple qui n’empêchera pas les municipalités ou les communautés d’accéder aux autres programmes d’aide disponibles.

Ottawa promet aussi 1,5 milliard de dollars sur deux ans pour la construction accélérée de 6000 nouveaux logements abordables destinés aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.

Ottawa promet aussi une aide ponctuelle de 500 $ aux personnes qui ont de la difficulté à trouver un logement à prix abordable. Les modalités de cette mesure de 475 millions de dollars, qui devrait bénéficier à plus de 172 000 ménages en 2022-2023, seront annoncées ultérieurement.

S’il est difficile de trouver un logement à prix abordable dans les régions métropolitaines du pays, il en va de même pour les maisons et les condominiums dont les prix se sont littéralement envolés ces dernières années, rendant à toute fin pratique inaccessible l’achat d’une première propriété pour un grand nombre de premiers acheteurs.

Pour leur venir en aide, la ministre Freeland annonce une série de mesures destinées à épauler les gens qui économisent pour acheter une première propriété, dont une mesure innovante qui fait appel à un levier d’épargne déjà bien connu : le compte d’épargne libre d’impôt, plus communément appelé le CELI.

Or, avec ce CELI nouveau genre que compte instituer Ottawa, une personne qui économise pour acheter une première propriété pourra y verser 8000 $ par année, jusqu’à concurrence de 40 000 $.

Là où le concept devient intéressant, c’est que les sommes investies seront déductibles d’impôt, comme c’est actuellement le cas avec les REER. Plus intéressant encore, tout l’argent placé dans ce CELI, y compris les revenus de placement qu’il aura générés, ne seront pas imposables lorsque le premier acheteur le retirera pour procéder à l’achat de sa première propriété.

La mesure évaluée à 725 millions de dollars sur cinq ans doit entrer en vigueur en 2023.

Par exemple...

Une personne qui gagne entre 50 000 $ et 100 000 $ par an, qui déposerait 8000 $ dans son compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété recevrait environ 1640 $ de plus en remboursement fédéral chaque année grâce au crédit d'impôt. Si elle dépose chaque année le maximum permis de 8000 $ dans son CELI, cette personne aura économisé environ 45 000 $ au bout de cinq ans, en incluant les revenus d’intérêts générés par ces sommes.

Or, lorsqu’elle retirera cette somme pour faire une mise de fonds sur une première propriété, elle n’aura aucun impôt à payer sur ce revenu additionnel, comme c’est actuellement le cas avec les REER ou le RAP (Régime d'accès à la propriété). Cette personne pourra donc économiser des milliers de dollars d’impôt qu’elle pourra utiliser pour grossir sa mise de fonds ou investir sur sa nouvelle maison.