Des cochons sauvages futés prêts à déjouer les traqueurs de sanglier en Alberta

Une chasse ouverte destinée à éradiquer la population de sangliers de l'Alberta pourrait rendre les porcs sauvages plus insaisissables, selon un chercheur.

L’Alberta a mis à prix la tête des cochons sauvages en rétablissant un programme de primes afin de contrôler les populations tenaces de cette espèce envahissante.

Le directeur du projet de recherche sur le porc sauvage du Canada et professeur agrégé au département d'agriculture de l'Université de la Saskatchewan, Ryan Brook, croit toutefois que ce programme ne tient pas compte du potentiel de l’animal.

La chasse doit être gérée avec soin , souligne-t-il. Une chasse sporadique rendra les animaux plus difficiles à suivre. Les sangliers apprennent rapidement à se disperser et à échapper aux menaces et ils transmettent ces astuces à leurs petits.

« Les cochons sauvages sont incroyablement intelligents, incroyablement insaisissables. » — Une citation de Ryan Brook, directeur du projet de recherche sur le porc sauvage du Canada.

Il pense que la pression de la traque pourrait amener l’animal à changer ses habitudes.

Plus vous leur mettez la pression en les poursuivant ou en leur tirant dessus – tout ce qui leur met la pression et les rend nerveux – plus ils deviendront nocturnes, au point de n'être actifs que dans l'obscurité totale.

Selon Ryan Brook, il n'existe pas de solution miracle pour éradiquer les reproducteurs prolifiques. Une surveillance accrue et des efforts de piégeage s’avèrent probablement plus efficaces.

Même si l’expert a des réserves sur la méthode, il ne condamne pas le programme.

L'un des aspects les plus positifs du programme de l'Alberta est qu'il reconnaît qu'il n'y a pas qu'un seul outil pour régler le problème , indique-t-il. Il n'y a pas d'option magique qui va les éliminer.

Les trappeurs recevront 75 $ par ensemble d'oreilles, en espérant qu'ils tuent un sanglier entier. Les chasseurs et les propriétaires fonciers recevront également 75 $ par ensemble.

L'Alberta mène une bataille contre les cochons sauvages depuis longtemps. À ce jour, près de 28 municipalités ont signalé leur présence.

Seuls le comté de Stettler et le district municipal de Peace ont adhéré au programme.

Avec les informations de Wallis Snowdon