Bâtir LeBreton : un promoteur connu d’ici juin

On fait aussi de l’information en format collation.

La Commission de la capitale nationale CCN a indiqué lors d’une séance publique de son conseil d’administration, jeudi, avoir reçu de multiples soumissions à son appel de propositions qui s'est conclu en février.

La directrice de la planification de Bâtir LeBreton, Laura Mueller, a présenté une mise à jour du projet sans toutefois fournir des détails précis sur les différents projets proposés.

En point de presse, le premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale CCN , Tobi Nussbaum, a refusé de révéler si certaines propositions mentionnent la construction d’un aréna.

On est dans une période d’évaluation maintenant. On a presque fini. L’idée après, c’est de s’engager dans une période de 60 jours avec le gagnant pour établir une lettre d’intention. Après, on sera dans une période de négociation , a expliqué M. Nussbaum.

Selon Mme Mueller, le processus d'évaluation et de sélection du promoteur sera complété au cours de la semaine prochaine ou la suivante.

En décembre, la Commission de la capitale nationale CCN a lancé une demande de manifestations d’intérêt visant à obtenir des idées et à trouver des parties intéressées à construire des attractions d’envergure sur deux sites des plaines.

Le terrain identifié AD1 est de 1,2 acre, et celui identifié A2-4, 6,32 acres.

Le site principal (A2-4) pourrait accueillir une infrastructure d'envergure, comme un aréna ou un stade, et l'autre site (AD1), plus petit, pourrait accueillir des attractions complémentaires ou des infrastructures culturelles par exemple. Photo : Commission de la capitale nationale

Cet appel d’intérêt s’est terminé le 28 février dernier. Puisque deux sites sont identifiés, plus d’un projet de développement pourrait être sélectionné.

Prochaines étapes

Selon la présentation de la directrice de la planification du projet, la période de vérification et de négociation de 60 jours mènerait à la signature de la lettre d’intention en juin, suivie d’une mise à jour publique du conseil d’administration.

De juin à décembre, la Commission de la capitale nationale CCN entrera en négociation du bail avec le promoteur sélectionné.