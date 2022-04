« Nous sommes prêts à mourir pour nos enfants », dit le maire de Kiev

Le maire de Kiev, Vitaliy Klitschko, a remercié le Canada pour son soutien à la guerre contre la Russie lors du conseil municipal jeudi où il a été invité à s'exprimer par visioconférence. Sur un ton plus vindicatif, il a aussi réaffirmé l'importance de continuer à se battre pour son pays après six semaines de conflit.

Nous, Ukrainiens, combattons et défendons nos villes, nos familles, nos enfants [...]. Nous sommes prêts à mourir pour nos enfants et pour l'avenir de nos enfants , a-t-il déclaré devant les élus du conseil municipal de Toronto.

Le maire adjoint de Kiev, Mykola Povoroznyk, a fait remarquer qu'il demeurait difficile de saisir à distance toute l'ampleur de l'horreur infligée à sa région uniquement à partir de photos et d'images venues de loin. C'est un génocide , a assuré M. Povoroznyk.

Le maire de Kiev Vitaliy Klitschko et son adjoint Mykola Povoroznyk, en visioconférence, jeudi. Photo : Youtube

Toronto et Kiev sont liées dans le cadre du programme d'alliance internationale, qui constitue un accord de ville amie entre les deux municipalités établi en 1991.

Selon l'enquête nationale auprès des ménages de 2016, plus de 72 000 Torontois s'identifient comme étant d'origine ukrainienne, précise la Ville.

Nous ne sommes pas des villes jumelles par accident , a déclaré le maire John Tory, soulignant que Toronto et Kiev sont les plus grandes villes de leurs pays respectifs, avec des populations d'environ trois millions d'habitants. Mais il existe aujourd'hui une différence brutale et tragique entre les deux lieux, a rappelé M. Tory.

« Ici, c'est paisible [...] là-bas, vous et vos concitoyens [...] subissez une attaque illégale et injustifiable. » — Une citation de John Tory, maire de Toronto

Vitaliy Klitschko a souligné à plusieurs reprises que les pays doivent couper tous les liens avec la Russie, car tout commerce à ce stade équivaut à de l'argent sanglant . C'est du sang ukrainien , a-t-il illustré. Devant une ovation des membres du conseil et des élèves de plusieurs écoles ukrainiennes, M. Povoroznyk a appelé à la réponse la plus forte possible pour contrer l'invasion de la Russie, surtout au vu des exactions commises et des morts infligées aux civils, a-t-il insisté. Nous résisterons et nous gagnerons, car nous n'avons pas d'autre choix , a assuré le maire adjoint par l'intermédiaire d'un traducteur.

D'après les informations de Adam Carter, CBC