Chantiers dans Saint-Roch : vers un été moins pénible pour les commerçants?

C'est sûr que les travaux qui vont être réalisés cette année ont moins d'impacts sur les artères commerciales comme, par exemple, la rue Saint-Joseph , a affirmé le chargé de projet pour le secteur Saint-Roch, Benoit Mimeault, jeudi, lors d’une séance virtuelle d’information et d’échanges avec les commerçants.

L’exercice visait à faire le point sur les différents travaux qui seront réalisés dans le secteur de la Basse-Ville au cours des prochains mois. Les chantiers vont être en activité jusqu’à la fin du mois d’août.

Le chantier consiste entre autres à déplacer les réseaux techniques urbains situés sous la rue de la Couronne vers d'autres axes en vue de l'implantation de la plateforme du tramway. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Ils vont entre autres entraîner la fermeture de la rue Saint-Joseph Est, entre les rues Dorchester et de la Couronne, durant six semaines afin de terminer les travaux amorcés en 2021.

Une semaine de fermeture est prévue plus tard cette année afin de faire passer les réseaux techniques urbains (électricité, câbles des compagnies de télécommunication). La réouverture de la rue Saint-Joseph est prévue à la mi-mai.

Stationnement

Malgré la reprise des travaux, la Ville assure qu’il y aura encore des cases de stationnement disponibles pour les clients des commerces, notamment sur la rue Dorchester.

Les stationnements ne seront pas abolis sur l'ensemble [de la zone de travaux] Ça va être uniquement par sections. Donc, à ce moment-là, on a peu d'impact , a indiqué Benoit Mimeault.

Il a mentionné que les impacts sur les espaces de stationnement allaient surtout être ressentis dans les rues résidentielles situées dans la portion nord du chantier.

Les travaux visent à préparer l'arrivée du tramway sur la rue de la Couronne, dans le quartier Saint-Roch. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

Les commerçants qui subiront des pertes financières attribuables aux travaux seront admissibles, sous certaines conditions, à une compensation pouvant atteindre 30 000 $ par année de travaux.

La Ville de Québec a également adopté des mesures d’atténuation pour limiter les impacts des travaux. Ces derniers s’effectueront entre 7 h et 18 h, et ce, même si la réglementation municipale permet de les prolonger jusqu’à 21 h.

De plus, les travaux jugés très bruyants (tramac, forage, sciage, etc.) seront concentrés entre 9h et 18h. Benoit Mimeault a mentionné que la Municipalité pourra installer, au besoin, des écrans antibruit temporaires le long de certaines résidences.