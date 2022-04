1er meurtre de l’année à Québec : consternation dans Lac-Saint-Charles

Le meurtre d’un homme de 65 ans dans Lac-Saint-Charles, mercredi en fin d’après-midi, bouleverse les citoyens du quartier et d’ailleurs.

Sur les réseaux sociaux, le conseiller municipal Steeve Verret n’a pas tardé à envoyer un message de condoléances. J’aimerais offrir mes plus sincères condoléances à la famille. Il s’agit d’une bien triste nouvelle , écrit-il sur son compte Facebook.

Un suspect a été arrêté pour meurtre sur les lieux du crime, selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). L’homme de 30 ans doit comparaître au cours de l’après-midi, à Québec.

Des fleurs dans la neige

Des citoyens ont déposé des fleurs sur le terrain de la résidence de la victime, sur la rue Thibodeau. Les autorités n’ont pas encore confirmé l'identité de cet homme. Le SPVQ ne dit pas si le suspect et la victime se connaissaient et ne donne pas plus de détails sur le mobile du crime.

Selon nos informations, les deux hommes vivaient sur la rue Thibodeau. Les voisins rencontrés sur place sont sous le choc.

Des citoyens sont venus déposer des fleurs sur le terrain de la victime, jeudi. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

« Nous sommes bouleversés par les événements qui se sont produits devant notre maison. Nos mots manquent pour expliquer l'inexplicable. Nos pensées sont avec nous. » — Une citation de Extrait d'une note laissée sur un bouquet de fleurs

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes parlent d’un drame horrible, et peinent à croire que le premier meurtre à survenir sur le territoire de la Ville de Québec en 2022 ait eu lieu dans leur quartier pourtant paisible.

Je n’ai pas de mots pour décrire ce que j’en pense. Un drame à seulement quelques minutes de chez moi, quelle tristesse pour les proches. Bon courage , écrit une résidente qui n’a pas encore répondu à notre demande d’entrevue.

Je connais ce bon et gentil voisin depuis mon enfance; je suis peinée et sous le choc. C’est bien triste , poursuit une autre résidente du secteur.

Une mort violente

Les policiers poursuivent leur enquête et le poste de commandement est encore en place, jeudi en début d’après-midi, dans le secteur.

Le poste de commandement des policiers, jeudi, sur la rue Thibodeau. Photo : Radio-Canada

L’affaire a débuté vers 15 h 45 mercredi. De nombreux appels ont été faits au 911 concernant une attaque à l’arme blanche dans ce quartier du secteur Lac-Saint-Charles.

Un porte-parole du SPVQ, David Poitras, a mentionné qu’à l’arrivée des policiers, la victime a été retrouvée morte sur place avec d'importantes traces de violence sur le corps .

Avec Pierre-Alexandre Bolduc