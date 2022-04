Foleyet risque de perdre son service d’ambulance

Le conseil des services du District de Manitoulin-Sudbury souhaite changer la distribution de ses services d’ambulances dans la région.

Dans un document publié le 24 mars, le conseil affirme qu’une nouvelle distribution des ambulances au sein du district pourrait mener à un pourcentage plus élevé d’appels répondus.

L'un des endroits qui pourraient perdre au change dans les nouveaux lieux suggérés est la communauté de Foleyet, une municipalité non incorporée située dans le nord du district.

Selon le document qu'a présenté le conseil, l’ambulance la plus proche serait maintenant à Timmins ou Chapleau, deux communautés à environ 100km de distance.

France Gélinas, la députée de Nickel Belt, craint que ce changement laisse la population vulnérable en cas de situation urgente. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Selon France Gélinas, députée de Nickel Belt et porte-parole du NPD en santé, le conseil travaille avec des fonds limités, et cherche à ajouter des services à des endroits où la demande augmente .

Elle cite notamment l’île Manitoulin, sur laquelle le nombre d'appels a augmenté.

Je comprends aussi que les gens de l’île Manitoulin ont besoin de services d’ambulances, mais d’enlever le service d’ambulances d’une communauté aussi isolée que Foleyet [...], ce qu’on est en train de dire c’est qu’il n'y aura plus de services d’urgences , déplore-t-elle.

Elle rappelle qu'advenant un événement médical urgent, les patients pourraient prendre plus de deux heures avant d’arriver à l’hôpital.

Fern Dominelli, président-directeur général du conseil des services du District de Manitoulin-Sudbury, affirme que le conseil n’a pas encore pris de décision en ce qui concerne le sort du service d’ambulance dans la région, affirmant que celui-ci est en mode d’analyse de données .

Il affirme que le conseil a d’emblée exclu l’option de retirer l’ambulance dans la communauté ou de transformer le service en service saisonnier.

Une troisième option qui va être analysée est de transformer le service ambulancier en service de santé communautaire, ce qui ferait en sorte que des ambulanciers seraient affectés à visiter les citoyens chez eux pour des troubles de santé.

M. Dominelli affirme que cette option fait en sorte qu'il n'y aurait en effet plus d'ambulance avec la capacité de transporter les patients vers l’hôpital. Mais il affirme que les travailleurs de la santé vont tout de même avoir accès au même équipement qu'on peut retrouver dans une ambulance .

Il ajoute que le conseil est toujours en processus d’analyse de données.

Nous sommes dans un processus d’allocation des ressources et d'amélioration des bureaux d'ambulanciers , indique-t-il.

Des résidents inquiets

Linda Benoit, résidente de Foleyet, se désole de la perspective de perdre le service d’ambulance dans sa communauté.

Nous sommes un petit village, mais il y a beaucoup de gens qui habitent dans la région et donc on dépasse une certaine quantité d’appels par année , explique-t-elle.

Elle se rappelle que la communauté avait déjà perdu ses services ambulanciers il y a des dizaines d’années, avant de le retrouver en 1994.

C’est bien dérangeant quand on est plus vieux et qu’on veut continuer à vivre ici, on a seulement accès à une infirmière deux fois par semaine , déplore-t-elle.

Ça me touche au coeur parce qu’on n’a pas beaucoup de choses dans notre petit village, mais ce qu’on a, on veut le garder , ajoute-t-elle.

Denise Portelance Godin, qui habite autour du lac Ivanhoé, près de Foleyet, affirme que beaucoup de résidents de la région vont souffrir si l’ambulance est retirée de la région.

Il y a beaucoup de gens qui habitent autour de sept ou neuf lacs qui sont des personnes âgées, on se fie beaucoup à ce service-là en cas d’urgence , explique-t-elle.

Elle ajoute que le corridor de la route 101 est beaucoup plus achalandé depuis l’ouverture de la mine à Chapleau .

Il y a des camions de mines et de billots qui passent très souvent, c’est très achalandé , dit-elle.

Selon elle, l’ambulance de Foleyet vient aussi en appui à celle de Chapleau en cas de besoin.

D'après les informations de Francis Bouchard