Le Théâtre des Nouveaux Compagnons célèbre 100 ans

Pour les membres, il n’était pas question de passer à côté d’un centième anniversaire. D’autant plus que le Théâtre des Nouveaux Compagnons TNC est la plus vieille compagnie de théâtre amateur francophone au Canada.

Une création pour l’occasion

La compagnie a fait appel au comédien et metteur en scène Patric Saucier, ancien membre de la compagnie pour la création d’une production originale et grandiose.

La pièce est intitulée Juliette-des-Sept-Allégresses. Nous y reconnaissons tout de suite l’allusion à la paroisse où est née la compagnie : Notre-Dame-des-Sept-Allégresses. C’est d’ailleurs un hommage à tous les comédiens, metteurs en scène, techniciens et amoureux du théâtre qui sont passés ou restés fidèles à la troupe, que l’auteur veut rendre.

Le Théâtre des Nouveaux Compagnons présente Juliette-des-Sept-Allégresses jusqu'au 16 avril. Photo : Radio-Canada

Juliette, c’est la Juliette Capulet de Shakespeare campée à notre époque. Patric Saucier a tenté d’imaginer ce qu’elle serait devenue aujourd’hui sans son Roméo. En sept tableaux, l’histoire fait voyager le spectateur à travers les 100 dernières années du théâtre, avec des clins d’oeil aux pièces marquantes du Théâtre des Nouveaux Compagnons TNC .

L’imposante distribution de près de 20 comédiens aborde le théâtre sous toutes ses formes : la poésie, l’humour, la tragédie, l’alexandrin, la marionnette, la vidéo, etc.

Réunir celles qui ont marqué la troupe

Quand on pense au Théâtre des Nouveaux Compagnons, on pense à celles qui ont marqué l’histoire de la troupe et qui y sont encore très attachées : Nicole Poisson, Janine Bellerive-Lebel, Rollande Lambert, Carolle Lafrance. Les quatre grandes dames du théâtre sont réunies pour cette production.

De gauche à droite : Janine Bellerive-Lebel, Nicole Poisson et Rollande Lambert. Photo : Radio-Canada

Faire place à toutes les générations

Comme plusieurs, la responsable des communications, Roxanne Pellerin, souhaite encore 100 ans à la compagnie. Dans cet esprit, les membres font une large place à toutes les générations pour ses productions. Réunir des vétérans et des débutants est la clef pour y parvenir. Elle évoque son propre parcours, alors qu’elle a joint la troupe il y a 20 ans, comme jeune comédienne. Je me rappelle à quel point ma grand-mère était tellement fière. Pour elle, c’était "big", j’intégrais une troupe. J’ai gardé ça à l’esprit. C’est une institution, c’est un honneur d’en faire partie.

La pièce Juliette-des-Sept-Allégresses sera présentée à sept reprises d’ici le samedi 16 avril, à la salle Anaïs-Allard-Rousseau.

Avec les informations d’Anne-Marie Lemay et de Jacob Côté