La SQ s’oppose à la divulgation de son rapport sur l’attentat du Métropolis

Durant près d’une heure, les avocats ont plaidé pour que le rapport ne soit pas déposé en preuve, sous prétexte que le contenu était du ouïe-dire de la part de l’autrice, Marina DeBos et de son collaborateur, le capitaine de la SQ Louis Bergeron, qui n’étaient pas présents le soir de l’attentat, même s’ils ont rédigé le document.

Les techniciens de scène reprochent au gouvernement du Québec, par le biais des deux services de police chargés de la sécurité, le soir du drame, de ne pas avoir instauré les mesures de sécurité nécessaires lorsque Richard Henry Bain a ouvert le feu au Métropolis, au cours du discours de Mme Marois, le soir du 4 septembre 2012.

Leur avocate, Me Virginie Dufresne-Lemire, a fait valoir que le document, dont l’existence aurait longtemps été niée, avait toute sa pertinence puisqu’il a été produit et approuvé par la Sûreté du Québec à la demande du gouvernement.

Denis Rioux, un ancien directeur général adjoint, a été appelé comme premier témoin, parce qu’il a non seulement mandaté les experts pour produire le document, mais a aussi approuvé la version finale.

Questionné par la poursuite, l’ancien haut gradé a avoué qu’il n’a pas évalué plusieurs points pour approuver le dépôt du rapport.

Cela implique le positionnement des policiers qui devaient assurer la sécurité du Métropolis, et donc déterminer si le périmètre de sécurité était adéquat ou non. Les plans de l’endroit fournis par Yves Desgagnés, l’organisateur du rassemblement péquiste, n'auraient pas non plus été évalués.

Un rapport approuvé sans questions supplémentaires

Denis Rioux a affirmé s'être contenté de lire le rapport pour l’approuver, le tout sans poser de questions supplémentaires à son capitaine Louis Bergeron, responsable de la division de protection des personnalités pour la Sûreté du Québec.

Dans ses conclusions, l’ancien haut gradé a admis que les conclusions étaient quelque peu télégraphiées lorsqu’il est mentionné que la SQ doit mieux s’arrimer avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour coordonner le déploiement et les communications sur le terrain.

Le capitaine Louis Bergeron est venu expliquer qu’à l’époque, le SPVM a évalué qu’il était le mieux placé pour évaluer le nombre de policiers nécessaires pour l’événement du Métropolis, compte tenu de leur fine connaissance du terrain sur leur territoire.

Dans le rapport, il explique que le responsable de l’époque au SPVM, Philippe Pichet, lui avait communiqué que la police de Montréal se gardait le privilège d’évaluer les effectifs nécessaires, étant donné qu’elle disposait d’un service de renseignements.

En 2012, la présence d’un duo de policiers et de quatre autres agents en périphérie était la norme pour la Sûreté du Québec. La police provinciale devait s’occuper d’abord et avant tout de Pauline Marois et de son conjoint, qui étaient les dignitaires.

À l’époque, tout l’intérieur du Métropolis était sous la responsabilité de la SQ, et l’extérieur de l’immeuble était sous celle du SPVM, selon l’ancien officier qui a collaboré au rapport.

L’autrice du rapport, Marina DeBos, qui était analyste à la SQ, sera appelée à la barre des témoins.

Au terme de son témoignage, le juge Philippe Bélanger devra décider s’il permet ou non le dépôt du rapport en preuve dans le cadre de la poursuite au civil, et dont le contenu serait intégralement accessible aux médias.