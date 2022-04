Des agents de la GRC racontent comment ils ont tué le tireur de Portapique

Après une matinée effrénée à suivre le tireur alors qu'il laissait la destruction sur son passage, deux agents de la Gendarmerie royale du Canada GRC décrivent comment ils ont manœuvré pour devancer le suspect et se sont retrouvés par coïncidence à ses côtés dans une station-service de Enfield.

Dans des documents récemment publiés par la Commission des pertes massives l’agent Ben MacLeod de l'équipe d'intervention d'urgence et le maître-chien de la Gendarmerie royale du Canada GRC Craig Hubley fournissent des détails sur la façon dont ils ont tous deux tiré plusieurs fois sur Gabriel Wortman sans hésitation, mettant fin à ses jours.

Les deux ont arrêté pour faire le plein à la station Irving Big Stop à Enfield, lorsque Craig Hubley a remarqué un homme assis dans une Mazda 3 grise. Il avait un petit filet de sang qui coulait sur son front, ce qui lui parut étrange.

« Le regard sur son visage était celui de quelqu'un qui venait de se battre. Il respirait fort, la bouche ouverte et il était énervé. » — Une citation de Craig Hubley, agent de la GRC

Il raconte comment le comportement inhabituel de l'homme l'avait poussé à le regarder de plus près. Puis il a reconnu le visage qu'il avait vu sur des photos placées sur le mur au poste de commandement de la GRC àGreat Village. Il a crié Benny c'est lui et a pointé son pistolet directement sur le suspect. Les deux officiers décrivent comment l'homme a également pris une arme à feu.

C'est alors que j'ai vu un pistolet argenté et noir dans sa main droite, et j'ai alors pris la décision de tirer , dit l’agent Ben MacLeod. Je me suis tout de suite concentré sur le pistolet. Je savais qu'il ressemblait à un pistolet de service de la GRC et je savais que celui d'Heidi avait été volé.

Craig Hubley qui se trouvait à moins de cinq mètres du suspect explique comment il avait un tir clair à travers la fenêtre du côté passager.

« Il n'y avait pas de temps pour se cacher, car Wortman était déjà en train de me tuer. » — Une citation de Craig Hubley, agent de la GRC

Les deux agents ont tiré plusieurs fois sur le suspect. Craig Hubley avait un pistolet et Ben MacLeod avait un fusil d'assaut.

Les derniers instants de la traque du suspect, le 19 avril 2020 à une station-service d'Enfield, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Tim Krochak

Même pendant que je tirais, il levait le pistolet. Il a fini par le porter à sa tempe. Je ne savais pas à l'époque s'il avait tiré ou non. J’ai continué à tirer jusqu'à ce qu'il ne soit plus une menace , témoigne l’agent MacLeod.

Il ajoute que son collègue l’agent Hubley a ensuite utilisé la radio de son véhicule pour communiquer où nous étions et ce que nous avions . Les deux hommes ne pensaient pas que le tireur était en vie, mais ils ont suivi leur entraînement en ne l'approchant pas.

En quelques minutes, le reste de l’équipe d’intervention d’urgence est arrivée et a extrait Gabriel Wortman du véhicule, qu'il avait volé à sa dernière victime, Gina Goulet. Il a été placé en garde à vue, puis les agents ont déterminé qu'il était mort.