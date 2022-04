Bruno Blanchet de retour à l’écran avec La mélancolite

Le globe-trotteur Bruno Blanchet, de retour de sa Thaïlande d’adoption, revient à la comédie absurde dans une nouvelle série web intitulée La mélancolite, à voir dès le 27 avril sur ICI Tou.tv. L’humoriste, auteur et comédien y revisitera plusieurs personnages de son passé et sera entouré notamment de Guy Jodoin, d'Anne-Marie Losique et de FouKi.

Serait-ce le retour de Tite-dent? C’est maintenant une possibilité avec le retour de Bruno Blanchet à l’écran dans une comédie loufoque, dans laquelle Guy Jodoin est atteint de mélancolite, curieux mot-valise laissant place au mystère.

Guy s’est barricadé dans sa maison et ne veut plus en sortir, et il passe ses journées à regarder de vieux sketches humoristiques du duo qu’il formait [avec Bruno] sur cassettes VHS , résume-t-on dans un communiqué. C’est alors que Bruno amorce, avec le neveu de Guy, une course à travers le Québec afin de récolter des témoignages d’amour pour son ami.

Les 10 épisodes de 10 minutes permettront au public de retrouver le duo composé de Guy Jodoin et Bruno Blanchet, qui ont collaboré à de nombreuses reprises par le passé dans des émissions comme N’ajustez pas votre sécheuse et Le studio.

Autour de Bruno Blanchet graviteront également Léo Fougères, alias FouKi, Anne-Marie Losique, Guylaine Tremblay, Francis Reddy, Christian Bégin, Marc Labrèche, Georges St-Pierre et plusieurs autres.

La dernière émission mettant en vedette Bruno Blanchet, établi en Asie depuis plusieurs années, remonte à 2015. Il s'agit de Manger le monde, sur la chaîne Zeste, qu'il a animée pendant deux saisons. La série web La mélancolite sera offerte sur le site ICI Tou.tv dès le 27 avril.