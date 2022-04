Meurtre à Québec : le SPVQ écorché, une enquête indépendante est réclamée

C'est ce que révèle l'avocat Marc Bellemare dans une lettre acheminée jeudi à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, pour réclamer l'ouverture d'un dossier au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI).

Me Bellemare y raconte que les parents de l'accusé, inquiets de son état mental, auraient demandé l'intervention immédiate de la police, lundi.

Leur fils présentait des signes inquiétants de déficience mentale , écrit Me Bellemare. Le père a immédiatement interpellé les policiers du SPVQ dans le but de le faire interner dans un centre psychiatrique.

Toujours selon le récit rapporté par l'avocat, deux policiers se seraient rendus chez Kim Lebel ce jour-là.

« Après lui avoir parlé, [ils] ont décidé de ne pas intervenir davantage malgré les supplications des parents. » — Une citation de Extrait de la lettre de Marc Bellemare à Geneviève Guilbault

L'avocat précise que l'accusé, aujourd'hui âgé de 30 ans, présente des troubles de santé mentale depuis l'adolescence .

Jugement de la cour

Deux jours plus tard, soit le jour du meurtre, les parents de l'accusé auraient obtenu un jugement ordonnant un examen psychiatrique pour Kim Lebel.

Les parents se seraient ensuite présentés à la centrale de police Victoria pour faire exécuter ce jugement. Malgré l'insistance des parents , poursuit Me Bellemare. On leur a dit qu'une équipe s'occuperait d'intervenir et on a manifestement fait peu de cas du caractère urgent de l'affaire.

Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour vers la maison, ils auraient alors aperçu avec stupéfaction leur fils s'acharner sur un individu au sol . C'est le père lui-même qui a procédé à maîtriser son fils en attendant les policiers du SPVQ.

La victime, Jacques Côté, 65 ans, a succombé à ses blessures.

Kim Lebel a été formellement accusé de meurtre au deuxième degré, jeudi après-midi.

Pas pris au sérieux

Cette chronologie laisse croire à Me Bellemare et aux parents que le Service de police de la Ville de Québec SPVQ a mal évalué le niveau de dangerosité du suspect. Nos clients n'ont pas été entendus et n'ont pas été pris au sérieux.

La suite des événements et son dénouement dramatique justifient, selon Marc Bellemare, que l'enquête ne soit pas menée par le SPVQ. Nous trouvons inacceptable que le Service de police de la Ville de Québec procède actuellement à une enquête où sa propre incurie est en cause , assène l'ancien ministre de la Justice.

Je vous demande sans délai de mandater le Bureau des enquêtes indépendantes pour procéder à celle-ci , exige-t-il de la ministre de la Sécurité publique.

Il n'a pas été possible de joindre le cabinet de Mme Guilbault jeudi soir.

Le Service de police de la Ville de Québec SPVQ ne fera pas de commentaires, a indiqué un porte-parole.

