Pointe Nepean : la statue d’un guide anishinabé remplace celle de Samuel de Champlain

On fait aussi de l’information en format collation.

Ces nouveaux aménagements ont été présentés par la Commission de la capitale nationale (CCN) lors du conseil d’administration jeudi matin.

C’est un symbole , a avancé Kelly Wojnarski, l’une des architectes derrière le réaménagement. Le nouveau concept du lieu a pour but de mettre en valeur la rivière des Outaouais, le paysage, et les racines autochtones de la région. L'objectif est d’offrir une expérience paysagère plus holistique pour les visiteurs , a-t-elle présenté.

Des consultations entre la Commission de la capitale nationale CCN et les communautés autochtones, Kitigan Zibi Anishinabeg et les Algonquins de Pikwakanagan, sont également en cours dans le but d’adopter un nouveau nom pour le parc. Leur décision devrait être rendue publique cet été.

La statue du guide Zibi Annini fera face à la rivière des Outaouais. Photo : Commission de la capitale nationale

Selon la Commission de la capitale nationale CCN , ce réaménagement représente un pas concret vers une réconciliation durable entre les communautés autochtones et le gouvernement canadien. Le fait de placer ce guide Anishinabé au premier plan, en position de surveillance, symbolise l'apport important des Premières Nations dans l'histoire canadienne.

Pour ce qui est de l'avancement des travaux, la fin de ces derniers est toujours prévue pour l’été 2023.

Nouvel aménagement

Ainsi, le guide Zibi Annini occupera un poste de figure de proue. Il sera à proximité de la rivière des Outaouais, directement tourné vers l’horizon.

C’est très élégant , a réagi Larry Beasly, membre du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale CCN . Selon lui, l’endroit pourrait très bientôt devenir un lieu de rassemblement pour la diversité canadienne.

Le guide Zibi Annini jouera un rôle d'« observateur ». Photo : Commission de la capitale nationale

De son côté, la statue de Samuel de Champlain sera intégrée au centre du parc.

Un membre du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale CCN , Victor Brunette, a toutefois exprimé une préoccupation quant au repositionnement de la statue. Il a rappelé l’aspect historique de Samuel de Champlain, dans le contexte où celui-ci prenait des mesures de la rivière. Il faut faire attention qu’il ne soit pas face à des arbres , a-t-il noté en disant que ce serait incongru.

Potentiel pédagogique

Mireille Apollon, aujourd’hui membre du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale CCN , a profité de la réunion jeudi matin pour mettre en lumière le potentiel éducatif de la pointe. Le lieu est parfait pour aider les jeunes à mieux comprendre l’histoire , estime-t-elle. Je suis très heureuse de ce changement , a-t-elle ajouté en faisant référence au déplacement des statues.

Elle souhaite qu’une fois les travaux complétés, des groupes scolaires puissent visiter le site pour ouvrir leurs horizons sur le patrimoine canadien.

Mis à part les statues, l’aménagement du terrain inclut des sentiers thématiques, une passerelle, plusieurs bancs d’observation et, justement, des plaques d’interprétation éducatives.

La pointe Nepean sera un espace autochtone, d'apprentissage et de découvertes. Photo : Commission de la capitale nationale

En 2017, un appel à la population avait été lancé par le conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale CCN dans le but d’élaborer un concept de réaménagement de la pointe. C’est le résultat de l’équipe de Janet Rosenberg, de Toronto, Paysage de la grande rivière est, qui avait retenu l’attention.